Конфискация российских миллиардов для Украины: когда США примут судьбоносное решение

Соединенные Штаты Америки готовы на решительные действия по конфискации денег России для Украины. Впрочем, ожидать скорых шагов в этом направлении будет ошибкой.ф

Когда США примут важное решение

Как сообщила США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, решение о конфискации замороженных российских денег потребует немало времени. Проблема в том, что это должно быть коллективное решение всех стран, где есть такие активы агрессора.

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Соответствующее заявление чиновник сделала, выступая на Экономическом форуме в Давосе.

Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение. Но, по-моему, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно,

– подчеркнула Прицкер.

Также она отметила, что конфискация замороженных активов нуждается в юридической основе. Поскольку средства россиян есть во многих странах, придется выработать достаточно сложный механизм для воплощения этой идеи.

Ранее администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, позволяющий арестовать часть из 300 миллиардов замороженных российских активов. Эти деньги хотят передать Украине.

Россия готовит судебный иск, чтобы затянуть процесс и не дать ЕС и США возможности завладеть их деньгами.