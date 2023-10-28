Доходы от замороженных денег россиян: в ЕС поддерживают передачу миллиардов евро Украине

Оказавшиеся под санкциями российские деньги находятся на депозитах и продолжают приносить прибыль. В ЕС считают, что эти деньги нужно направлять на нужды Украины.

Позиция ЕС по доходам от замороженных активов россиян

Лидеры стран ЕС не прочь направить несколько миллиардов евро, которые принесли замороженные российские активы, для помощи Украине. Соответствующие юридические обоснования и предложения по этому шагу Еврокомиссия должна подготовить к началу декабря.

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В общей сложности санкции заморозили 300 миллиардов долларов россиян. 180 из них находятся в крупнейшем депозитарии мира Euroclear, который имеет штаб-квартиру в Бельгии. Именно в этом учреждении заявили, что замороженные деньги россиян принесли прибыль в 3 миллиарда евро только в первые 9 месяцев 2023 года.

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Поскольку те, кому принадлежат выплаты купонов и погашение облигаций, находятся под санкциями, Euroclear просто реинвестирует доходы. Это позволяет еще больше увеличивать прибыль от этих активов.

Несмотря на призывы США ЕС отказывается конфисковывать замороженные российские активы, ссылаясь на то, что для этого не существует правового механизма. Евросоюз готов передавать Украине доходы от этих активов, но не больше.

Европейский Банк предостерег, что направление таких поступлений в Украину может ослабить евро, но лидеры стран одобрили этот шаг и попросили Еврокомиссию ускорить работу по предоставлению предложений по его реализации.