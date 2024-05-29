"Украинский кэшбек": когда планируют запустить программу

29 мая 2024, 12:05
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Источник:

biz.liga.net

Уже вскоре можно будет воспользоваться кэшбеком на товары украинского производства. Этот шаг должен поддержать отечественный бизнес и стимулировать экономику.

В феврале Министерство экономики Украины анонсировало программу "Украинский кэшбек", которая направлена на поддержку украинского бизнеса. Как рассказала министр Юлия Свириденко, работать она начнет уже к концу лета.

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Точной даты запуска еще нет, однако в министерстве прилагают все усилия, чтобы он состоялся в июле-августе.

Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство,
– рассказала Свириденко.

Всего в бюджете на 2024 год предусмотрено 45 миллиардов гривен на программы, которые направлены на поддержку украинских производителей. С их помощью министерство хочет достичь таких целей:

  • развитие производства через стимулирование спроса;
  • инвестиции в реальный сектор экономики;
  • увеличение несырьевого экспорта.

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Автор: Ярослав Сиваківський