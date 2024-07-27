Завод Bayraktar в Украине: стало известно, когда заработает на полную мощность

Турецкие беспилотники Bayraktar играют большую роль в противостоянии российским оккупантам. Скоро их будут производить и в Украине, однако пока не в таком большом количестве.

Завод уже начали строить

Как рассказал украинский посол в Турции Василий Боднар, государство активно сотрудничает с компанией Bayraktar. Одно из направлений работы – строительство завода в Украине.

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Однако нужно понимать, что на полную мощность производство заработает только после завершения войны. Стороны активно сотрудничают в оборонной сфере, однако изготавливать беспилотники в Украине в больших объемах пока невозможно.

На какой стадии строительство завода

Посол Украины в Турции не предоставляет подробностей о строительстве завода по причинам безопасности. Он отметил, что прогресс уже очень заметен, но от более детальных комментариев воздержался.