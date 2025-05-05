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5 мая, 18:11
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В Украине на 61% выросло количество миллионеров

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В 2024 году украинцы задекларировали рекордные 326 миллиардов гривен доходов, что на 107 миллиардов больше, чем в предыдущем году.
  • Количество миллионеров выросло на 6,6 тысячи, достигнув более 17 тысяч, с общей суммой доходов в 253,6 миллиарда гривен.

В 2024 году граждане Украины подали более 170 тысяч деклараций о доходах, задекларировав рекордные 326 миллиардов гривен. Это на 107 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Доходы граждан выросли

Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, информирует 24 Канал.

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По результатам кампании граждане самостоятельно определили к уплате:

  • 8,1 миллиард гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
  • более 1,5 миллиарда гривен военного сбора.

Самые высокие суммы доходов задекларировали жители:

  • Киева – 156 миллиардов гривен,
  • Днепропетровской области – почти 30 миллиардов гривен,
  • Львовской области – 18,2 миллиарда гривен,
  • Киевской области – 17,5 миллиардов гривен.

Самыми распространенными источниками задекларированных доходов стали:

  • иностранные доходы – 34,2 миллиарда гривен,
  • наследство и дарение – 13,6 миллиардов гривен,
  • продажа имущества – 6,8 миллиардов гривен,
  • инвестиционные доходы – 4,9 миллиардов гривен,
  • другие налогооблагаемые доходы – 4 миллиарда гривен,
  • аренда имущества – 3,4 миллиарда гривен.

Миллионеров стало больше

Количество граждан, которые задекларировали доходы свыше миллиона гривен, выросло на 6,6 тысяч – всего таких лиц более 17 тысяч.

Общая сумма их задекларированных доходов составляет 253,6 миллиарда гривен, налоговые обязательства – 8,7 миллиардов гривен.

Абсолютный рекорд установил один из жителей Киева: он задекларировал более 4,6 миллиардов гривен налогов к уплате (НДФЛ + военный сбор),
– говорится в сообщении.

В то же время 53 тысячи граждан воспользовались правом на налоговую скидку – из бюджета им будет возвращено 330 миллионов гривен. Это на 36 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.