В Украине на 61% выросло количество миллионеров
- В 2024 году украинцы задекларировали рекордные 326 миллиардов гривен доходов, что на 107 миллиардов больше, чем в предыдущем году.
- Количество миллионеров выросло на 6,6 тысячи, достигнув более 17 тысяч, с общей суммой доходов в 253,6 миллиарда гривен.
В 2024 году граждане Украины подали более 170 тысяч деклараций о доходах, задекларировав рекордные 326 миллиардов гривен. Это на 107 миллиардов больше, чем в прошлом году.
Доходы граждан выросли
Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, информирует 24 Канал.
Смотрите также Как изменился рейтинг самых богатых людей за последние 50 лет: от нефтяных баронов до техногигантов
По результатам кампании граждане самостоятельно определили к уплате:
- 8,1 миллиард гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
- более 1,5 миллиарда гривен военного сбора.
Самые высокие суммы доходов задекларировали жители:
- Киева – 156 миллиардов гривен,
- Днепропетровской области – почти 30 миллиардов гривен,
- Львовской области – 18,2 миллиарда гривен,
- Киевской области – 17,5 миллиардов гривен.
Самыми распространенными источниками задекларированных доходов стали:
- иностранные доходы – 34,2 миллиарда гривен,
- наследство и дарение – 13,6 миллиардов гривен,
- продажа имущества – 6,8 миллиардов гривен,
- инвестиционные доходы – 4,9 миллиардов гривен,
- другие налогооблагаемые доходы – 4 миллиарда гривен,
- аренда имущества – 3,4 миллиарда гривен.
Миллионеров стало больше
Количество граждан, которые задекларировали доходы свыше миллиона гривен, выросло на 6,6 тысяч – всего таких лиц более 17 тысяч.
Общая сумма их задекларированных доходов составляет 253,6 миллиарда гривен, налоговые обязательства – 8,7 миллиардов гривен.
Абсолютный рекорд установил один из жителей Киева: он задекларировал более 4,6 миллиардов гривен налогов к уплате (НДФЛ + военный сбор),
– говорится в сообщении.
В то же время 53 тысячи граждан воспользовались правом на налоговую скидку – из бюджета им будет возвращено 330 миллионов гривен. Это на 36 миллионов гривен больше, чем в прошлом году.