Бизнес Коломойского и Боголюбового: как олигархи связаны с уплатой налогов в Россию

Бизнес, которыми через оффшорные компании владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, платили в бюджет России миллионные налоги не только с 2022 года, но и с 2014 года.

Какие налоги уплачивались в Россию

Согласно данным Федеральной налоговой службы России, компании, с которыми связаны Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, с 2014 года уплатили в российский бюджет примерно 100 миллионов долларов налогов.

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В то же время весной 2024 года российский суд конфисковал активы бизнесменов на сумму более 5 миллиардов рублей – это более 55 миллионов.

Согласно расследованию РБК-Украина, среди конфискованных предприятий были ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг – Юг". Компании занимались топливно-энергетической деятельностью в Республике Адыгея, что в России.

Конечным бенефициаром предприятий является британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Limited, а через оффшорные компании Коломойский и Боголюбов владели долей этих активов.

Интересно! В 2022 году компания "Южгазэнерджи" уплатила налогов России на сумму 416 миллионов рублей.

Как заявляют в украинской пресс-службе JKX Oil & Gas, компания не осуществляет никакого контроля над любыми компаниями, работающих на рынке России.

В то же время в отчетах за 2022 год говорится о том, что JKX Oil & Gas провела анализ своего участия в ООО "Южгазенерджи" и ООО "Кейтеринг Юг". Однако выход из активов в России группа определила невозможным. Это объясняют якобы большими финансовыми потерями при продаже активов в рамках санкций.