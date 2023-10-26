Коломойский отказался от своих корпоративных прав на 1+1
Источник:ТСН
Игорь Коломойский, находящийся в СИЗО, передал свои права на медиахолдинг "1+1" в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании. Об этом говорится в официальном заявлении олигарха.
Коломойский, подозреваемый в легализации незаконно полученного имущества, отказался от своих корпоративных прав на "1+1".
Дивіться також Суд залишив Коломойського в СІЗО та призначив йому медичне обстеження
Передача прав временная
Стало известно, что 23 октября 2023 года Игорь Коломойский, являющийся конечным бенефициаром группы компаний 1+1 media, передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании – Ярослава Пахольчука.
В то же время за олигархом и дальше будет оставаться решающий контроль над компанией.
Коломойский передал права временно – сроком на 5 лет в связи с необходимостью соблюдения принципов свободы слова и тем, что он не может полноценно осуществлять свои полномочия, поскольку находится под следствием.
Против Коломойского возбудили два дела
- 2 сентября олигарху вручили подозрение сразу по нескольким статьям. Ему инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем, и мошенничество.
- Следователи установили, что Коломойский в течение 2013 – 2020 годов присвоил более полумиллиарда гривен. Он выводил их за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям. Тогда же Коломойскому избрали меру пресечения. Его могли выпустить под залог в 510 миллионов гривен, но он отказался, потому оказался в СИЗО.
- Вскоре бизнесмену сообщили о новом подозрении в завладении средствами "Приватбанка" на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
- Прокуратура попросила увеличить сумму залога до 5,8 миллиарда гривен. Суд увеличил сумму залога до 3,8 миллиарда гривен. Впрочем, Коломойский снова не внес его.
- 25 сентября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию олигарха и оставил его под стражей.
- Известно, что Коломойского планировали брать на поруки ведущие "1+1". В частности, это эксминистр культуры Александр Ткаченко, СЭО канала Ярослав Пахольчук, телеведущий Юрий Горбунов.
- Так, ведущая Алла Мазур дважды пыталась вызволить бенефициара "1+1", взяв его на поруки.
- 6 октября защитники Коломойского обжаловали залог для олигарха в 3,9 миллиарда гривен и стремились отменить его. Они объясняли свое требование тем, что у их клиента нет таких денег, чтобы оплатить залог и выйти на свободу. Впрочем, суд обжалования не поддержал.
- 24 октября суд принял решение оставить олигарха под стражей, несмотря на просьбу его адвокатов изменить меру пресечения на домашний арест. В то же время судья согласился отправить Коломойского на медицинское обследование, ведь, по словам обвиняемого, он болен панкреатитом и диабетом и лишен необходимых лекарств в СИЗО.