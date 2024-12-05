Еще один украинский банк объявлен неплатежеспособным

Недавно Национальный банк Украины объявил о неплатежеспособности еще одного финансового учреждения. Из-за чего было принято такое решение и что это означает, читайте дальше.

Какой банк признали неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение о признании "Коминвестбанк" неплатежеспособным, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Отмечается, что доля этого финансового учреждения на рынке составляла 0,04% от общих активов платежеспособных банков.

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Соответственно отнесение "Коминвестбанка" к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины,

– уверяет регулятор.

Решение было принято из-за несоответствия деятельности банка требованиям законодательства, в частности нормативно-правовым актам Национального банка.