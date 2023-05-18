Бизнес родителей Кейт Миддлтон, которая на сегодняшний день носит титул Принцессы Уэльской, потерпел крах. Компанию уже успел выкупить другой предприниматель.

Бизнес не удался

Родители Кейт Миддлтон основали компанию Party Pieces, которая специализировалась на товарах для вечеринок. 1987 году. До продажи бизнесу сообщали о его неплатежеспособность и переход под контроль лицензированных экспертов по вопросам банкротства.

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В целом в последние годы довольно часто появлялись новости о различных проблемах и вызовах для Party Pieces. Новым владельцем компании Party Pieces стал предприниматель Джеймс Синклер.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Пока неизвестно, сколько именно он заплатил по условиям соглашения. Добавляют, что 12 работников из уже бывшей компании Миддлтони перейдут на работу в Teddy Tastic Bear.

На официальном сайте о Синклере говорится, что он является основателем и генеральным директором группы компаний Partyman, в которую входят компании по организации досуга и ухода за детьми, а также аттракционы на открытом воздухе. К нему активов также принадлежит компания по производству мороженого Rossi, работающая с 1932 года.