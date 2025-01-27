Сколько компании с российским следом все еще ведут бизнес в Украине

За последние 6 месяцев 93 компании фиктивно избавились от своих российских владельцев. И несмотря на действующий запрет, продолжают вести бизнес в Украине.

Где больше всего компаний с российским следом

Акутальные данные опубликовал ресурс Опендатабот, информирует 24 Канал. При этом на момент полномасштабного вторжения в целом в Украине было зарегистрировано более 18 тысяч компаний с российскими владельцами.

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До мая 2024 года в Украине работал 621 бизнес, который нарушил закон, удалив российский след. Больше всего таких компаний было зарегистрировано в Киеве – 47 (50,5%). В Одесской области аналогичные манипуляции провели 8 компаний (8,6%), а в Полтавской – 5 (5,4%).

Сферы деятельности

Большинство этих компаний работают в таких отраслях:

Оптовая торговля – 19,4%;

Операции с недвижимостью – 12,9% 12 9%;

Строительство – 9,7%;

Складское хозяйство – 5,4%;

Сельское хозяйство – 4,3%.

Отдельно в списке оказались общественные организации – 3,2%, которые также незаконно удалили российских владельцев.

Финансовая активность

Более половины этих компаний имели доход до 10 миллионов гривен в 2023 году. В то же время:

12,9% зарабатывали от 10 миллионов гривен до 100 миллионов гривен;

более 100 миллионов гривен получили только две компании.

Участие в тендерах

Некоторые из этих бизнесов активно участвовали в государственных закупках даже после начала полномасштабной войны. Среди лидеров по суммам тендеров:

ООО "Текстер ЛТД" – семь тендеров на 19,6 миллионов гривен;

ООО "Велесгард" – один тендер на 19,3 миллионов гривен;

ООО "Эра Мобайл" – 37 тендеров на 1,9 миллионов гривен;

ОДО "Брацлав" – 27 тендеров на 1,7 миллионов гривен;

ООО "Тепловентмонтаж" – 10 тендеров на 1 миллион гривен.

Важно. С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России. Исключения разрешаются только в строго определенных законом случаях.