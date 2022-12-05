Не плевать на убийства украинцев: сколько компаний вышли из России за месяц

5 декабря 2022, 17:05
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Источник:

Киевская школа экономики (KSE)

С начала полномасштабной войны в Украине с российского рынка вышли 142 компании. Только за ноябрь страну-агрессорку покинуло как минимум четыре компании из разных сфер бизнеса.

Какие компании покинули рынок России в ноябре

  • Автосборочный завод Nissan

из-за войны в Украине завод Nissan в Санкт-Петербурге был остановлен еще в марте. 23 ноября японская корпорация сообщила в своем релизе о продаже ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".

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Сумма сделки – 1 рубль. Она предполагает обратный выкуп в течение 6 лет. Покупатель – русский государственный институт НАМИ.

Выручка завода в 2021 году составила 1 392 миллиона долларов, а персонал насчитывал 1 877 человек.
  • Продажа Baker Hughes

Вторым знаковым соглашением стала продажа Baker Hughes, активы которой российские власти определили стратегическими. Baker Hughes – это американская международная промышленная сервисная компания и одна из крупнейших в мире нефтепромышленных сервисных компаний.

Покупателем стала московская фирма "НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", оформленная на трех физлиц, одним из которых является, например, Александр Монахов. Он ранее в СМИ фигурировал в качестве директора департамента бурения Baker Hughes. Заметим

Общая выручка компании 1087 миллионов долларов, а персонал – 322 человек.
  • Производитель алюминиевой продукции Arconic Corp.

Предметом третьей сделки стала собственность американского производителя алюминиевой продукции Arconic Corp. Она была продана российской государственной металлургической компании ВСМПО-АВИСМА за 230 миллионов долларов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.

Работать в России стало только сложнее, и наша способность работать в будущем становится все более неопределенной в свете текущей геополитической обстановки.
– сказал по этому поводу главный исполнительный директор Arconic Тим Майерс.

Выручка в 2021 году – 1018 миллионов долларов, персонал – 1232 человек.

​Какие еще компании вышли из России в ноябре

  • Немецкий логистический оператор VTG сообщил об окончательной продаже московского ООО "ВТГ".
  • Закрытие технологическим гигантом Nvidia представительства и офиса в Москве.
  • Разрыв франшизы производителем пончиков и сетью кофеен Krispy Kreme с российскими партнерами (теперь этот бизнес проходит ребрендинг).
  • Также в ноябре состоялось вторичное соглашение по смене владельца ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг".
Обратите внимание! 1647 иностранных компаний уже сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России, а 142 компании завершили продажу своего бизнеса в России.
Автор: Дар'я Вереньова