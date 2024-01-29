Имеют потенциал: Джек Ма выкупает обратно акции Alibaba после падения их стоимости

Самый известный предприниматель Китая Джек Ма понемногу скупает акции своей компании Alibaba, предполагая ее потенциал. Раньше бизнесмену пришлось уйти в тень после критики местных властей.

Бизнесмен не афиширует свои действия

После критики со стороны китайских властей Джек Ма исчез из поля зрения общественности и, казалось, отошел от контроля над Alibaba и дочерней Ant Group.

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Однако в последние месяцы его и Джозеф Цая, делового партнера Ма и глава компании Alibaba, заметили за постепенной скупкой акций компании.

Партнеры делают это не афишируя. Это может свидетельствовать о том, что бизнесмены считают свою компанию недооцененной после падения акций и видят в ней перспективы.

Сколько акций успели выкупить

В течение года стоимость акций Alibaba снизилась на 35% на бирже в Гонконге и на 33%– в Нью-Йорке.

По состоянию на 23 января 2024 Джозеф Цай успел приобрести акций, которые торгуются в США, на около 151 миллиона долларов, через семейную инвестиционную компанию Blue Pool Management. Ма купил акции на бирже в Гонконге на сумму 50 миллионов долларов в этом квартале. Вместе бизнесмены владеют значительной частью акций Alibaba.

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В настоящее время рыночная капитализация компании составляет около 171 миллиарда долларов., однако последние события, связанные с акциями, могут свидетельствовать о потенциале роста. Именно поэтому за ситуацией активно наблюдают регуляторы и инвесторы.

Alibaba одна из первых пострадала от спада технологической индустрии, который уничтожил примерно 1, 1 триллиона долларов рыночной капитализации сектора.

В прошлом году компания выкупила 3% своих акций на сумму 9,5 миллиардов долларов.