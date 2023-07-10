Новый пик лицемерия: как компания Danone планирует возобновить инвестиции в России

Одна из известнейших компаний по производству продуктов, представленная в большинстве стран мира, сообщила о неоднозначном решении о своей деятельности в России. Причина этого шага тоже крайне возмутительна.

Речь идет о французской компании Danone, которая анонсировала переименование бренда молочной продукции "Активиа" на российском рынке. Теперь эти товары будут продавать под наименованием "АктиБио", информируют российские СМИ.

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Компания Danone стремится возобновить инвестиции в российские проекты

В Danone отметили, что "новую" продукцию будут производить в соответствии со стандартами качества и безопасности компании. Вкус также отличаться не будет. Молочные продукты планируют производить на тех же производствах, что раньше.

Все это для того, чтобы "восстановить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что повлияет на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", согласно официальному пресс-релизу филиала Danone на рынке агрессора.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину французская компания сообщила о приостановлении инвестиций в местные проекты, а также прекращении импорта товаров двух брендов:

Evian;

Alpro.

Компания Danone никогда не заявляла о намерении окончательно покинуть рынок агрессора.

На момент создания этого материала, акции Danone торгуются на уровне 55 евро за штуку. Рыночная капитализация французского гиганта в секторе производства продуктов почти 36 миллиардов евро, сообщает Yahoo!Finance.

Напомним, что компания Leroy Merlin возобновила работу своего магазина в Одессе, расположенном в ТРЦ Riviera Shopping City. До этого были слухи, будто они собираются покидать украинский рынок. Однако этот план компания активизировала в России.