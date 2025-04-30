Кто может рассчитывать на компенсации до 120 000 гривен
- В 2025 году в Украине расширили программу господдержки для работодателей, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью, включая компенсации для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц с инвалидностью.
- Компенсации покрывают расходы на специальную мебель, освещение, технику, инструменты и вспомогательные средства, с размером компенсации до 120 000 гривен для работника с первой группой инвалидности и до 80 000 гривен для второй группы.
В 2025 году в Украине расширили программу господдержки для работодателей, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью. Отныне на компенсацию могут претендовать не только компании, но и физические лица-предприниматели и самозанятые лица с инвалидностью.
Размер компенсации
Расходы компенсируют за специальную мебель, освещение, технику, инструменты и вспомогательные средства, приобретенные для рабочего места. Об этом сообщается на портале "Дія.Бізнес", передает 24 Канал.
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Размер компенсации зависит от группы инвалидности:
- до 120 000 гривен – за работника с первой группой инвалидности;
- до 80 000 гривен – за работника со второй группой.
Заметьте. Еще одно нововведение – компенсацию теперь можно получить и за ветеранов с инвалидностью, которые возвращаются на предыдущее место работы (ранее выплаты предоставляли только при новом трудоустройстве).
Как подать заявку
Это можно сделать онлайн на портале "Дія" или лично в центре занятости.
Необходимо авторизоваться, заполнить анкету, прикрепить документы (подтверждение трудоустройства, инвалидности, покупки оборудования) и подписать заявление электронной подписью.
Рассмотрение длится до 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляют в течение 5 дней.