26 апреля, 21:50
Часть стоимости автобусов, прицепов и солнечных станций: какой бизнес получил господдержку
Основні тези
- Министерство экономики Украины перечислит 12,7 миллионов гривен 16 предприятиям в качестве компенсации за покупку отечественной промышленной техники.
- Предприятия приобрели технику у восьми украинских производителей, включая автобусы, фургоны, прицепы, лифты и солнечные электростанции.
Министерство экономики Украины перечислит 12,7 миллионов гривен 16 предприятиям по мартовским заявкам на компенсацию 15% стоимости без НДС при покупке отечественной промышленной техники.
Что покупает бизнес
Среди получателей – как крупные компании, так и физические лица-предприниматели, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Они приобрели технику у восьми украинских производителей, в частности:
- автобусы "АТАМАН" и "Эталон" – от "ИСУЗУ-АТАМАН Украина" и ТД "Эталон Авто";
- фургон ISUZU – производитель АО "Черкасский автобус";
- полуприцепы-цистерны – "Эверласт";
- тракторные и сдвижные прицепы – "Завод Кобзаренко";
- пассажирский лифт – "Карат-Лифткомплект";
- солнечные электростанции – ООО "Тер сан энерджи".
Справочно. Программа частичной компенсации стимулирует развитие внутреннего рынка промышленного оборудования и поддерживает украинских производителей.