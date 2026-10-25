Кто на самом деле владеет "Укрпочтой": кому принадлежат 100 % акций компании

"Укрпочта" – один из крупнейших почтовых операторов Украины, услугами которого пользуются миллионы людей и компаний. Однако кому именно принадлежит это предприятие, кто распоряжается его корпоративными правами и есть ли среди владельцев частные инвесторы.

Кто является владельцем Укрпочты

Акционерное общество "Укрпочта" на 100 % принадлежит государству Украина. Это означает, что у компании нет частных совладельцев, а ее акции не распределены между отдельными бизнесменами или инвесторами. Такая структура собственности указана в финансовой отчетности предприятия за 2025 год и в официальных документах компании.

Обратите внимание! От имени государства функции акционера и управления корпоративными правами выполняет Министерство развития общин и территорий Украины. Именно этот государственный орган представляет интересы государства как единственного акционера предприятия.

В то же время важно различать собственника компании и ее руководство. Государство владеет акциями Укрпочты, министерство выполняет функции управления корпоративными правами, а текущей деятельностью предприятия занимается его исполнительное руководство. Наблюдательная Рада, со своей стороны, осуществляет управление в пределах полномочий, определенных законом и уставом, и контролирует работу исполнительного органа.

Важно! Итак, "Укрпочта" является государственным акционерным обществом, а не частной компанией. Несмотря на организационно-правовую форму акционерного общества, все его акции принадлежат одному акционеру – государству Украина.

Как была создана "Укрпочта" и чем занимается компания

"Укрпочта" работает как самостоятельная хозяйственная единица с 1994 года, когда было создано Украинское объединение почтовой связи "Укрпочта". Следующим важным этапом стала реорганизация государственного предприятия в акционерное общество: соответствующее решение было принято в 2015 году, а государственная регистрация акционерного общества состоялась в 2017 году.

Обратите внимание! В 2018 году тип общества был изменен с публичного на частное акционерное общество. Однако это не означало приватизации предприятия или перехода его акций в собственность бизнесменов. По данным финансовой отчетности за 2025 год, 100% акций компании по-прежнему принадлежат государству.

Основное направление деятельности предприятия – оказание почтовых услуг, в частности пересылка писем и посылок в Украине и за рубеж. Кроме того, компания предоставляет финансовые услуги, принимает платежи, осуществляет почтовые переводы, доставляет пенсии и социальные выплаты, а также занимается распространением периодических изданий и торговлей товарами.

Важно! "Укрпочта" располагает разветвленной сетью отделений и обеспечивает обслуживание населенных пунктов по всей подконтрольной территории Украины. Благодаря этому компания выполняет не только коммерческую, но и важную социальную функцию, в частности в общинах, где доступ к другим услугам ограничен.

Таким образом, владельцем "Укрпочты" остается государство Украина, а управление ее корпоративными правами осуществляет Министерство развития общин и территорий Украины. Акционерный статус предприятия не означает, что его акции доступны для свободного приобретения частными инвесторами.

Кстати, мы сообщали, что "Новая почта" и "Укрпочта" уже обновляют свои сервисы в соответствии с новыми таможенными правилами и советуют продавцам заранее проверять товарные данные.