Хто насправді володіє Укрпоштою: кому належать 100% акцій компанії

Хто є власником Укрпошти

Акціонерне товариство "Укрпошта" на 100% належить державі Україна. Це означає, що компанія не має приватних співвласників, а її акції не розподілені між окремими бізнесменами чи інвесторами. Така структура власності зазначена у фінансовій звітності підприємства за 2025 рік і в офіційних документах компанії.

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Зверніть увагу! Від імені держави функції акціонера та управління корпоративними правами виконує Міністерство розвитку громад та територій України. Саме цей державний орган представляє інтереси держави як єдиного акціонера підприємства.

Водночас важливо розрізняти власника компанії та її керівництво. Держава володіє акціями Укрпошти, міністерство виконує функції управління корпоративними правами, а поточною діяльністю підприємства займається його виконавче керівництво. Наглядова рада, зі свого боку, здійснює управління в межах визначених законом і статутом повноважень та контролює роботу виконавчого органу.

Важливо! Отже, Укрпошта є державним акціонерним товариством, а не приватною компанією. Попри організаційно-правову форму акціонерного товариства, усі її акції належать одному акціонеру — державі Україна.

Як створили Укрпошту та чим займається компанія

Укрпошта працює як самостійна господарська одиниця з 1994 року, коли було створено Українське об'єднання поштового зв'язку "Укрпошта". Наступним важливим етапом стала реорганізація державного підприємства в акціонерне товариство: відповідне рішення ухвалили у 2015 році, а державну реєстрацію акціонерного товариства провели у 2017 році.

Зверніть увагу! У 2018 році змінили тип товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. Проте це не означало приватизації підприємства чи переходу його акцій у власність бізнесменів. За даними фінансової звітності за 2025 рік, 100% акцій компанії й надалі належать державі.

Основний напрям роботи підприємства — надання поштових послуг, зокрема пересилання листів і посилок в Україні та за кордон. Крім цього, компанія надає фінансові послуги, приймає платежі, здійснює поштові перекази, доставляє пенсії та соціальні виплати, а також займається розповсюдженням періодичних видань і торгівлею товарами.

Важливо! Укрпошта має розгалужену мережу відділень і забезпечує обслуговування населених пунктів по всій підконтрольній території України. Завдяки цьому компанія виконує не лише комерційну, а й важливу соціальну функцію, зокрема в громадах, де доступ до інших сервісів обмежений.

Таким чином, власником Укрпошти залишається держава Україна, а управління її корпоративними правами здійснює Міністерство розвитку громад та територій України. Акціонерний статус підприємства не означає, що його акції доступні для вільного придбання приватними інвесторами.

До речі, ми повідомляли, що "Нова пошта" та Укрпошта вже оновлюють свої сервіси до нових митних правил і радять продавцям заздалегідь перевірити товарні дані.