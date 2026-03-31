"Конфликт перешел границы": от Пышного и Смелянского из Укрпочты требуют объяснений
- Конфликт между НБУ и Укрпочтой обострился из-за штрафа в 255 тысяч гривен, наложенного за непредоставление информации.
- Глава финансового комитета Даниил Гетманцев требует объяснений от сторон конфликта, подчеркивая, что личный конфликт между Пышным и Смелянским перешел границы.
В сети до сих пор обсуждают скандал по штрафу для Укрпочты, из-за которого возник конфликт между гендиректором компании Игорем Смелянским и главой НБУ Андреем Пышным. В финансовом комитете отреагировали на спор.
Что Гетманцев говорит о конфликте между НБУ и Укрпочтой?
От сторон конфликта будут требовать объяснений, сообщил нардеп и глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
Смотрите также Поставщик с бизнесом в России: Укрпочта объяснила скандальный контракт
Личный конфликт между Пышным и Смелянским явно перешел допустимые пределы. Комитет запросит объяснения у сторон. Но сам по себе факт впечатляет,
– написал Гетманцев.
К слову, ситуация обострилась из-за штрафа в 255 тысяч гривен для Укрпочты, который наложил Нацбанк за непредоставление информации. Коротко о скандале:
- НБУ обратил внимание на недостатки в корпоративном управлении и системе внутреннего контроля компании. В НБУ считают, что такие проблемы могут перерасти в риски для всей платежной инфраструктуры страны.
- В самой Укрпочте резко не согласны с такими оценками. Там заявили, что действия регулятора выглядят как давление и могут быть попыткой помешать созданию "Укрпочта Банка".
- Гендиректор компании Игорь Смелянский утверждает, что НБУ запрашивает информацию, которая не имеет прямого отношения к работе на платежном рынке. В частности, речь идет о внутренних обсуждениях по организации почтовых услуг во время полномасштабной войны.
- В Нацбанке же настаивают: проблема значительно глубже. Там считают, что слабая система управления в Укрпочте уже выходит за пределы внутренних вопросов компании и может влиять на стабильность финансовой системы.
- Заявления Смелянского в Нацбанке расценили как попытку "дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность относительно причин применения мер воздействия".
Какой был ответ Укрпочты?
Укрпочта заплатила 255 тысяч гривен штрафа, однако не соглашается с решением НБУ и планирует подать в суд. Компания считает, что требования НБУ являются незаконными и связаны с документами, которые не касаются сферы деятельности регулятора.
Впоследствии директор Укрпочты Игорь Смелянский раскритиковал Нацбанк за прогнозы дефолта и заявления о его некомпетентности.