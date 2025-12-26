С полок магазинов исчезнут популярные товары: изменения для украинцев с 1 января 2026 года

На полках супермаркетов украинцы уже могут не увидеть коньяка – теперь напитки будут называться бренди. Это часть соглашения Украины об ассоциации с ЕС, которое предусматривает отказаться от использования защищенного географического указания.

Какой алкоголь больше не будут продавать?

С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главком".

В частности, не будет таких названий, как "коньяк", "шампанское", "портвейн", "херес", этому предшествуют следующие причины:

Украина взяла на себя обязанность защищать географические указания ЕС – именно так, как ЕС защищает свои Champagne, Cognac или Porto. Международные правила в системе Всемирной торговой организации существует прямая норма: географические названия охраняются так же, как торговые марки.

Производителям придется переделать этикетки. Фактически, это и будет тем изменением, поэтому с прилавков магазинов исчезнут популярные сейчас названия товаров. Вместо этого будут новые:

бренди;

игристое вино;

крепленое вино.

Производители и в дальнейшем будут выпускать напитки, только с другой маркировкой.

Как отреагировали украинские производители коньяка?

Крупнейшими производителями коньяка и бренди 2024 года в Украине стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одесский коньячный завод" (Global Spirits), "Шабо", "Николаевский коньячный завод" (Bayadera Group), пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

За 10 лет не все производители успели адаптироваться к изменениям. Среди них – производитель коньяка Aznauri.

Не ко времени было заниматься этим вопросом. Были другие задачи: как выжить бизнесу после потерь, найти людей, закупить генераторы,

– говорит Илона Надводская, директор "Винокурни Аккермана".

Зато некоторые производители не видят в этом проблемы, такие как производитель "Шато Чизай".

Директор "Шато Чизай" Дмитрий Шелудько говорит, что компания готова к переходу. В 2025-м компания продаст 150 000 бутылок коньяка и бренди, в 2026–2027-м будет прирастать на 50 000 бутылок ежегодно.

Для Bayadera Group, владеющей Koblevo, Metaxa, Saint Remy переход на термин "бренди" – долгий и сложный процесс.

Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo – лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка,

– говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский.

Все коньяки, которые компания будет производить с января 2026-го, уже будут называться "бренди".

Заметьте! Штрафы за нарушение правил географических указаний – от 5 до 15 минимальных заработных плат. На 1 января 2026-го это будет от 43 235 гривен до 129 705 гривен.

