Элитный алкоголь под прикрытием дипломатов: разоблачили громкую схему контрабанды на 4 миллиона
- Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен.
- Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.
Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного ввоза алкоголя в Украину под прикрытием дипломатических грузов. По данным следствия, участники сделки завозили элитный алкоголь без уплаты налогов, а затем продавали его на внутреннем рынке.
Как работала схема контрабанды алкоголя?
В деле уже сообщили о подозрении шести фигурантам. Их подозревают в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах и незаконном хранении и сбыте алкоголя. Операцию проводили прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе с детективами Бюро экономической безопасности, сообщили в БЭБ.
По версии следствия, что участники схемы пользовались связями в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине:
- Благодаря этому алкоголь оформляли как дипломатический груз для служебного пользования, который не подлежит налогообложению.
- По такой схеме в Украину завезли алкоголь известных брендов на более чем 4 миллиона гривен.
- После прохождения таможни продукцию забирали со складов, развозили по гаражам и складским помещениям, а дальше продавали покупателям.
Правоохранители отмечают, что продажа такой продукции противоречит украинскому законодательству. Сейчас на изъятый алкоголь наложили арест. Пятерым подозреваемым суд избрал залог – почти по 1 миллиону гривен каждому.
Что это значит?
- Схема показывает, что контрабандисты пытаются использовать даже дипломатические механизмы для обхода таможенных правил.
- Рынок нелегального алкоголя в Украине остается прибыльным несмотря на усиление контроля.
- Использование дипломатического статуса может стать отдельным предметом проверок для правоохранителей.
- Государство рискует терять миллионы гривен из-за неуплаты акцизов и налогов.
- Подобные схемы также создают риски для легального бизнеса, который работает официально.
Заметьте! История с "дипломатическим" алкоголем показывает, насколько изобретательными становятся схемы контрабанды в Украине. Использование статуса дипломатических грузов для продажи алкоголя на черном рынке – это не только вопрос неуплаченных налогов, но и удар по доверию к международным механизмам и контролю на таможне.
Какие убытки для бюджета приносят "теневые схемы" бизнеса?
Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается в более чем 1 триллион гривен, сообщает "Интерфакс – Украина".
Такси схемы распространены в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. В частности, самыми популярными остаются:
- контрабанда;
- зарплаты в конвертах;
- "дробление крупного бизнеса" на сети ФЛП.
Больше всего убытков от зарплат в конвертах. Объем выплат неоформленным работникам и зарплат в конвертах работникам на минималке вырос до 280 – 540 миллиардов гривен в год. Это вызывает бюджетные потери в 140 – 280 миллиардов гривен.
На втором месте по потерям государства – "серый импорт" и контрабанда объемом 400 – 640 миллиардов гривен и потерями бюджета в 120 – 185 миллиардов гривен.
Третья позиция – контрафакт и нелегальная подакцизная торговля: 126 – 140 миллиардов гривен оборота и 39 – 43 миллиардов гривен потерь.
Если взять все схемы, которые мы смогли посчитать, это около 500 – 600 миллиардов гривен потерь. А если опираться на оценку теневой экономики в 30% ВВП, то все схемы съедают у нас около 1 триллиона гривен,
– сообщил координатор ЕЭП Олег Гетман.
Как налажена система "дипломатической" контрабанды в Украине?
Экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко получил подозрение по делу о контрабанде сигарет, с участием пограничников, таможенников, СБУ и ГБР. Злоумышленники использовали машины с номерами, похожими на дипломатические, чтобы избежать проверок.
Заместитель Председателя Антикоррупционного совета при Минобороны и эксперт Независимой антикоррупционной комиссии Татьяна Николаенко объяснила 24 Каналу, что схема известна с 2022 года, однако реальных системных изменений не происходит – меняются только отдельные должностные лица, а коррупционная сеть продолжает работать.
Это очень прибыльный бизнес. Схема настолько налажена, что даже когда кого-то привлекают к ответственности, сама система продолжает работать – убирают только отдельных людей. Об этой схеме я писала еще в 2022 году, описывала различные истории, в том числе налоговые скрутки.
Коррупционная схема заключалась в том, что контрабандисты использовали автомобили с номерами, похожими на дипломатические, а за руль сажали родственников дипломатов. Поскольку людей с дипломатическими паспортами не проверяют на границе, это позволяло беспрепятственно перевозить контрабанду, в частности сигареты.
Об этой схеме мне рассказывали также и в 2023 году, и тогда о ней сообщили МИД, которое возглавлял Дмитрий Кулеба. Честно говоря, не знаю, или что-то изменилось с тех пор, потому что когда я недавно спросила, работает ли эта схема, мне ответили, что да,
– объяснила Николаенко.
Другие нарушения бизнеса, что разоблачило БЭБ
Бюро экономической безопасности разоблачило предприятие в Киевской области, которое уклонялось от уплаты НДС на сумму более 5,7 миллионов гривен. Компания занижала налоговые обязательства, не включая полученные средства в базу налогообложения и не отражая часть доходов в отчетности.
В Винницкой области разоблачили ювелирную компанию, которая уклонялась от уплаты налогов, что привело к убыткам более 11 миллионов гривен. Компания превысила лимит доходов для упрощенной системы налогообложения, но не перешла на общую систему, нарушая законодательство.