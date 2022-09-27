США будут кредитовать украинский бизнес: о какой сумме идет речь

Финансовая корпорация развития США (DFC) готова кредитовать украинский бизнес в рамках отдельных проектов до 1 миллиарда долларов. Также она будет предоставлять страхование от военных рисков.

Кредитование украинского бизнеса

В DFC сообщили, что готовы предоставлять финансирование украинским компаниям даже если в нем не будет представлен американский инвестор. Также говорится и о поддержке сразу несколькими разными финансовыми инструментами. Кроме прямого кредитования, агентство будет предоставлять покрытие кредитных рисков.

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При таком сценарии кредитором для украинского заемщика выступает частный банк, но заемщик покупает страховку кредитного риска у DFC. Таким образом условия по кредиту становятся более выгодными – заемщик получит более низкую ставку, более длительный срок привлечения денег и так далее,

– рассказал заместитель министра Минэкономики Грибан.

Что известно о DFC DFC – агентство федерального правительства США, которое обычно оказывает поддержку только американским инвесторам, осуществляющим инвестиции в разные страны мира. Сейчас они будут финансировать и украинский бизнес на сумму от 1 миллиона до 1 миллиарда долларов на каждый проект.

В DFC готовы страховать политические риски, в рамках которых у них есть инструмент покрытия военных рисков. Этот инструмент очень похож на страховку инвестиций, которая уже согласована с MIGA, но цена будет зависеть от конкретных условий того или иного бизнес-проекта.

Грибан отмечает, что все эти финансовые инструменты доступны только компаниям, прошедшим финансовый аудит и имеющим бизнес-план в соответствии с условиями международного финансового анализа. В то же время, DFC "пошла на встречу" и готова выдавать бесплатные финансовые гранты тем компаниям, которые признают перспективными, но еще не прошли международный финансовый аудит.

То есть, украинской компании можно будет взять целевой грант на подготовку для прохождения международного финансового аудита и приведения корпоративной и операционной структуры в соответствие с международными требованиями. После его прохождения такой заемщик сможет пользоваться всеми вышеперечисленными финансовыми инструментами,

– поделился Грибан.

Он также подчеркнул, что каких-либо ограничений по количеству кредитов для украинского бизнеса пока не установлено.