Кредитування українського бізнесу

У DFC повідомили, що готові надавати фінансування українським компаніям навіть якщо у ньому не буде представлено американського інвестора. Також мовиться й про підтримку одразу декількома різними фінансовими інструментами. Крім прямого кредитування агентство надаватиме покриття кредитних ризиків.

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При такому сценарії кредитором для українського позичальника виступає приватний банк, але позичальник купує страховку кредитного ризику у DFC. Таким чином умови за кредитом стають більш вигідними – позичальник отримає нижчу ставку, довший термін залучення грошей і таке інше,

– розповів заступник міністра Мінекономіки Грибан.

Що відомо про DFC

DFC – агентством федерального уряду США, яке зазвичай надає підтримку лише американським інвесторам, котрі здійснюють інвестиції в різні країни світу. Зараз вони фінансуватимуть й український бізнес на суму від 1 мільйону до 1 мільярду доларів на кожен проєкт.

Звернуть увагу! У DFC готові страхувати політичні ризики, в рамках яких в них є інструмент покриття військових ризиків. Цей інструмент дуже схожий на страховку інвестицій, яку вже узгоджено з MIGA, але ціна буде залежати від конкретних умов того чи іншого бізнес-проєкту.

Грибан зауважує, що всі ці фінансові інструменти доступні лише компаніям, які пройшли фінансовий аудит та мають бізнес-план згідно з умовами міжнародного фінансового аналізу. Водночас DFC "пішла на зустріч" та готова видавати безкоштовні фінансові гранти тим компаніям, які визнають перспективними, але які ще не пройшли міжнародний фінансовий аудит.

Тобто українській компанії можна буде взяти цільовий грант на підготовку для проходження міжнародного фінансового аудиту та приведення корпоративної та операційної структури у відповідність до міжнародних вимог. Після його проходження такий позичальник зможе користуватись всіма переліченими вище фінансовими інструментами,

– поділився Грибан.

Він також підкреслив, що якихось обмежень стосовно кількості кредитів для українського бізнесу наразі не встановлено.