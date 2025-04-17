Кремль использует конфискованную американскую компанию для обеспечения армии
- Россия использует конфискованную американскую компанию "Главпродукт" для поставки продуктов Нацгвардии и Министерству обороны.
- Компания конфискована с обвинениями в незаконном выводе средств, которые ее бывший владелец называет безосновательными.
Российские власти планируют поставлять продукты для армии за счет конфискованной компании США.
Обеспечение продуктами "оборонки" России
Об этом сообщает агентство Reuters, которое получило доступ к соответствующему документу, информирует 24 Канал.
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В частности, в письме руководства "Главпродукт", который просмотрели журналисты, указано, что захват компании был необходим для стабилизации производства, в частности для поставки продуктов Нацгвардии и Министерству обороны России.
Что известно о "Главпродукте"
Сейчас "Главпродукт" находится под контролем государственного агентства Росимущество. До конфискации компания принадлежала бизнесмену Леониду Смирнову из Лос-Анджелеса.
Российская прокуратура обвиняет его и связанные с ним фирмы в незаконном выводе из страны 1,38 миллиардов рублей (около 17 миллионов долларов) в 2022 – 2024 годах.
Имущество компании было арестовано 12 марта по решению Арбитражного суда Москвы по требованию Генпрокуратуры России. Судебное разбирательство назначено на 18 апреля. Смирнов называет обвинения безосновательными, а конфискацию – "рейдерским захватом в российском стиле".
Подобная история – не редкость в России
Подобные случаи в России участились: под санкции Кремля уже попали дочерние предприятия нескольких европейских компаний, в частности Carlsberg и Fortum. Власти страны-агрессора предупредили, что национализация иностранных активов может продолжаться.
Заметим, что война против Украины заставила Кремль значительно увеличить военные расходы и усилить контроль над стратегическими отраслями. Еще в 2022 году российская армия столкнулась с дефицитом поставок, в частности продовольствия, что повлекло новые репрессивные меры в отношении бизнеса.