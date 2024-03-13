Убытки Adidas: почему падают продажи спортивного гиганта

Adidas впервые за последние 30 лет столкнулся со значительными убытками. Более того, согласно прогнозу, продажи компании в 2024 году будут снижаться дальше.

Что происходит с Adidas

Adidas опубликовал отчет, в котором сообщил причины убытков. Одним из факторов, представители компании назвали ситуацию в Северной Америке. Склады местных магазинов заполнены товаром.

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Также в Северной Америке сильно снизились продажи. Годовой показатель падения составил – 16%. При этом, с октября по декабрь 2023 года продажи снизились на 21%.

Кризисная ситуация вызвана многочисленностью магазинов. Количество торговых точек не соответствует реальному спросу. В США эта проблема распространена для многих спортивных брендов.

Отдельной проблемой для Adidas стал кризис в Красном море. Тамошняя ситуация вызвала задержку поставок на несколько недель.

Какой будет ситуация в 2024 году

После объявления результатов 2023 года акции Adidas снизились на 1%. Однако это может быть не конечное падение. Представители компании считают, что нынешние продажи в Северной Америке снизятся на 5%.

При этом в Китае вероятнее всего наоборот – произойдет рост. В 2023 году позиции Adidas на китайском рынке также укреплялись.