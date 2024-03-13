Що відбувається з Adidas

Adidas опублікував звіт у якому повідомив причини збитків. Одним з факторів, представники компанії назвали ситуацію у Північній Америці. Склади місцевих магазинів заповнені товаром.

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Також у Північній Америці сильно знизились продажі. Річний показник падіння склав – 16%. При цьому, з жовтня по грудень 2023 року продажі знизились на 21%.

Кризова ситуація спричинена численністю магазинів. Кількість торгових точок не відповідає реальному попиту. У США ця проблема поширена для багатьох спортивних брендів.

Окремою проблемою для Adidas стала криза у Червоному морі. Тамтешня ситуація спричинила затримку постачань на декілька тижнів.

Якою буде ситуація у 2024 році

Після оголошення результатів 2023 року акції Adidas знизились на 1%. Однак, це може бути не кінцеве падіння. Представники компанії вважають, що цьогорічні продажі у Північній Америці знизяться на 5%.

При цьому у Китаї вірогідніше за все навпаки – відбудеться зростання. У 2023 році позиції Adidas на китайському ринку також зміцнювались.

Нагадаємо! Ще у 2021 році Adidas продав Reebok через його збитковість. А знаменита лінійка Yeezy у 2022 році стала "проблемною" через заяви Каньє Веста.