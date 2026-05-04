Хуже уже некуда: в России начали массово экономить на воде из-за пустых кошельков
- Розничные продажи бутилированной воды в России уменьшились на 14% в штуках и на 1% в деньгах в первом квартале 2026 года.
- Рост цен на воду связан с повышением НДС и увеличением стоимости сырья, что повлекло экономию населения на базовых товарах.
Российские потребители начали массово экономить даже на базовых товарах –в частности на питьевой воде. По данным аналитики "Эвотора", в январе –апреле 2026 года розничные продажи бутилированной воды упали на 14% в штуках и на 1% в денежном выражении.
Как упали продажи бутилированной воды в России?
Еще более резкое падение демонстрируют отдельные производители, пишет The Moscow Times.
В компании "Кавминводы" сообщили, что в первом квартале продажи обвалились сразу на 33,5% в годовом измерении. Там отмечают, что подобная тенденция характерна для всего рынка и связана со снижением покупательной способности населения. Что говорят эксперты?
- Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объясняет, что россияне все чаще отказываются от регулярной покупки воды в пользу фильтров для очистки водопроводной.
- В то же время генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева отмечает, что потребители стали значительно более чувствительными к ценам и внимательнее формируют свою продуктовую корзину.
Цены на воду продолжают расти. По данным Росстата, в марте 2026 года средняя стоимость питьевой воды достигла 43,7 рубля за литр, а минеральной – 83,5 рубля. С начала года цены выросли на 1,8% и 8,6% соответственно, а в целом за 2025 год подорожание в сегменте превысило 10%.
Вода дорожает из-за повышения НДС с 20 до 22% в начале этого года, что привело к увеличению стоимости закупки сырья, комплектующих и услуг,
– говорит директор по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василий Дмитриев.
Несмотря на это, эксперты не исключают частичного восстановления спроса в случае улучшения экономической ситуации. В то же время Дмитрий Леонов предполагает, что часть потребителей, которые уже перешли на фильтры, может больше не вернуться к регулярной покупке бутилированной воды.
Что это означает?
Люди начинают экономить даже на базовых товарах:
- меньше покупают воду
- ищут более дешевые альтернативы
- меняют потребительские привычки
Итак, сокращение продаж воды –это не просто изменение спроса, а сигнал более глубоких экономических проблем. Если тренд сохранится, рынок может столкнуться с долговременным спадом и трансформацией потребительских привычек.
На чем еще экономят россияне?
Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.
В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.
Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.
Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,
– сообщил центральный банк России.
Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?
Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.
Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.
То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.
Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,
– объясняет Гетман.
Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.
А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,
– говорит экономист.
Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.
Какие проблемы имеет бизнес России?
Повышение налогов в России привело к тому, что 50% компаний работают в убыток, а по данным Торгово-промышленной палаты, этот показатель достигает 65%. Изменения в налоговом законодательстве, в частности повышение НДС с 20% до 22% и снижение порога дохода для упрощенной системы, негативно повлияли на бизнес, уменьшив налоговые поступления на 16% в первом квартале.
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.