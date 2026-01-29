Давит кризис: открытие новых бизнесов в России упало до минимума за 14 лет
- В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет, в частности в 2025 году зарегистрировано лишь 173 тысячи юридических лиц, а закрылись более 230 тысяч.
- Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Почему в России почти не появляются новые компании?
В 2025 году было зарегистрировано лишь 173 тысяч юридических лиц, а закрылись более 230 тысяч, пишет Служба внешней разведки.
Наибольший удар понесли строительство, девелопмент, розничная торговля и сфера услуг. В этих секторах резко упала рентабельность из-за дорогих кредитов, сокращения спроса и сворачивания инвестиционных программ.
Дополнительное давление создали:
- рост страховых взносов;
- повышение утилизационного сбора;
- спад в потребительском секторе, особенно в офлайн-торговле и автомобильном бизнесе.
Системные проблемы экономики только усиливают негативную динамику. Бизнес сталкивается с жесткой фискальной политикой, усилением налогового контроля и кампанией против "дробления" компаний. В 2026 году ожидается дальнейшее сокращение количества юрлиц, укрупнение рынка и рост роли государственного контроля,
– прогнозируют в разведке.
Какие проблемы компаний в России?
Одна из крупнейших региональных региональных продуктовых сетей России, "Гулливер", продает часть бизнеса из-за перехода потребителей в режим экономии.
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.