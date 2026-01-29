В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет, однако закрывается бизнес все чаще. Дополнительное давление создали повышение налогов и глобальная экономия россиян.

Почему в России почти не появляются новые компании?

В 2025 году было зарегистрировано лишь 173 тысяч юридических лиц, а закрылись более 230 тысяч, пишет Служба внешней разведки.

Наибольший удар понесли строительство, девелопмент, розничная торговля и сфера услуг. В этих секторах резко упала рентабельность из-за дорогих кредитов, сокращения спроса и сворачивания инвестиционных программ.

Дополнительное давление создали:

рост страховых взносов;

повышение утилизационного сбора;

спад в потребительском секторе, особенно в офлайн-торговле и автомобильном бизнесе.

Системные проблемы экономики только усиливают негативную динамику. Бизнес сталкивается с жесткой фискальной политикой, усилением налогового контроля и кампанией против "дробления" компаний. В 2026 году ожидается дальнейшее сокращение количества юрлиц, укрупнение рынка и рост роли государственного контроля,

– прогнозируют в разведке.

