Принадлежали олигарху из России: Украина конфисковала акции топового производителя вагонов
- Украина конфисковала 25,0717% акций Крюковского вагоностроительного завода, ранее принадлежавших российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову.
- Конфискация стала возможной благодаря решению ВАКС, которое основывалось на связях Гамзалова с военно-промышленным комплексом России.
Украина получила в собственность 25,0717% акций Крюковского вагоностроительного завода – одного из крупнейших производителей вагонов в стране. Ранее этот пакет принадлежал российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову.
Что известно о конфискации акций Крюковского завода?
Владельцем выступает государство в лице Фонда государственного имущества Украины. Об этом стало известно благодаря системе раскрытия данных НКЦБФР.
Основанием стало решение ВАКС от 14 января, который постановил взыскать в доход государства 28,6 миллионов акций предприятия (25,07%).
Речь идет об активах, которые были оформлены на компанию OW Capital Management, связанную с Гамзаловым. Их номинальная стоимость составляет более 21,5 млн гривен.
- Еще в декабре 2025 года Министерство юстиции Украины обратилось в суд с требованием применить санкции и принудительно изъять этот пакет акций.
- В Минюсте объясняли: Гамзалов не просто бизнесмен, а владелец компаний, которые работают на нужды России в условиях войны.
- Его структуры поставляли продукцию предприятиям, связанным с военно-промышленным комплексом России и обеспечивали материально-техническую поддержку. Именно это стало ключевым основанием для конфискации активов.
Что предшествовало конфискации активов?
В июле 2022 года суд передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) долю российского акционера в Крюковском вагоностроительном заводе. Речь идет о 25% предприятия, которые в 2012 году приобрела подконтрольная россиянину Станиславу Гамзалову австрийская компания OW Capital Management.
Эти акции были арестованы в мае 2022 года в рамках уголовного производства о выводе 192,9 миллионов гривен в Россию из-за ряда убыточных контрактов.
В январе 2023 года стало известно, что на управление этой долей претендует Укрзализныця. Тогдашний председатель правления Александр Камышин заявлял, что компания будет участвовать в конкурсе на управление долей российского акционера.
В мае 2025 года стало известно, что АРМА объявило конкурс на управление 25% уставного капитала Крюковского вагоностроительного завода, стоимость которого 21,5 миллионов гривен.