ХАЭС может стать крупнейшей электростанцией в Украине и Европе
После завершения строительства энергоблоков Хмельницкая атомная станция станет крупнейшей в Украине и Европе. мощность станции составит 6,4 гигаватта.
ХАЭС будут развивать
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую АЭС, передает 24 Канал.
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Он отметил, что это значительно усилит энергетическую инфраструктуру страны, создаст новые рабочие места и позволит обеспечить Украину электричеством по доступным ценам.
Это будет самый большой энергетический базис Украины... Мы эту станцию достроим, и это будет гигант с большим количеством рабочих мест. И большая возможность потом продавать за границу и нашим людям иметь возможность иметь электричество по нормальной ценовой политике.
Президент также отметил, что ХАЭС станет крупнейшей электростанцией в Европе вместо Запорожской АЭС, которая находится в российской оккупации.
Развитие ХАЭС также создаст возможность обеспечить украинское население электроэнергией по доступным ценам.
К слову! Верховная Рада недавно приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести два неиспользованных реактора ВВЭР-1000 в Болгарии. Они будут установлены на энергоблоках Хмельницкой АЭС, степень готовности которых составляет 80% и 25% соответственно.