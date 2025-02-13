ХАЭС может стать крупнейшей электростанцией в Украине и Европе

После завершения строительства энергоблоков Хмельницкая атомная станция станет крупнейшей в Украине и Европе. мощность станции составит 6,4 гигаватта.

ХАЭС будут развивать

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую АЭС, передает 24 Канал.

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Он отметил, что это значительно усилит энергетическую инфраструктуру страны, создаст новые рабочие места и позволит обеспечить Украину электричеством по доступным ценам.

Владимир Зеленский Президент Украины Это будет самый большой энергетический базис Украины... Мы эту станцию достроим, и это будет гигант с большим количеством рабочих мест. И большая возможность потом продавать за границу и нашим людям иметь возможность иметь электричество по нормальной ценовой политике.

Президент также отметил, что ХАЭС станет крупнейшей электростанцией в Европе вместо Запорожской АЭС, которая находится в российской оккупации.

Развитие ХАЭС также создаст возможность обеспечить украинское население электроэнергией по доступным ценам.

К слову! Верховная Рада недавно приняла законопроект, который позволяет "Энергоатому" приобрести два неиспользованных реактора ВВЭР-1000 в Болгарии. Они будут установлены на энергоблоках Хмельницкой АЭС, степень готовности которых составляет 80% и 25% соответственно.