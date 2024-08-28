Пилоты крупнейшего лоукостера России жалуются на экономию горючего: их заправляют на минимум

Российские авиаперевозчики вынуждены прибегать к максимальной экономии. И теперь она касается даже горючего.

Жесткая экономия

Российский лоукостер "Пабеда" начал экономить на топливе. Об этом начали жаловаться пилоты авиакомпании "компетентным органам".

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Согласно новым требованиям лоукостера, самолеты могут заправляться только минимальным количеством топлива. Многие самолеты вынуждены взлетать несмотря на наличие предупреждения о недостатке или использования резервного топлива.

Какое наказание придумали за неповиновение

Если пилоты требуют дополнительное топливо, их вызывают в офис, где начинают "жесткий прессинг". Руководство требует объяснений, а если нарушение повторяется, то требует "повторить документы на память".

Пилотов заставляют для экономии топлива делать маршруты прямыми, но это не всегда возможно из-за опасных метеоявлений.