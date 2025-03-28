Крупные корейские компании готовятся возобновить бизнес в России

На фоне обсуждений мирных переговоров между Украиной и Россией ряд крупных южнокорейских компаний рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

Внимательно следят за переговорами

Об этом сообщает The Korea Times, передает 24 Канал. В компаниях говорят, что внимательно следят за мирными переговорами России и Украины.

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При этом отмечают, что в 2021 году Россия занимала 12-е место среди крупнейших экспортных рынков Южной Кореи, а двусторонняя торговля тогда достигла 29,9 миллиардов долларов.

Компании уже частично возобновили работу

LG Electronics уже частично возобновила работу завода электроники в Москве. Представители компании объясняют это необходимостью предотвратить ухудшение состояния производственных мощностей, простаивавших с начала войны. В то же время генеральный директор LG Чо Джу-Ван 25 марта заявил, что компания действует осторожно и внимательно следит за ситуацией, поскольку боевые действия продолжаются.

Еще одной компанией, которая, вероятно, планирует возвращение, является HD Hyundai Electric. Она через местного дистрибьютора будет участвовать в выставке "Электро-2025", крупнейшей в России в сфере электротехники.

Также Hyundai Motor Group изучает возможность возобновления работы после завершения войны. До начала вторжения Hyundai Motor и Kia были среди лидеров на российском авторынке.

Заметьте. В 2023 году Hyundai продал свой завод в Санкт-Петербурге с правом выкупа в течение двух лет. Это означает, что до конца 2025 года группа должна принять решение о возвращении. Кроме этого, дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel недавно опубликовали вакансии в России.

Samsung Electronics также может рассматривать возможность возобновления деятельности в стране-агрессоре. В 2022 году компания приостановила работу завода в Калуге, однако сейчас следит за развитием ситуации.