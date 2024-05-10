"Престолонаследник" Apple: кто станет следующим гендиректором после Тима Кука

Уже известно, кого могут назначить следующим гендиректором Apple. Впрочем, в компании идут дискуссии относительно кандидатов.

Кто будет после Тима Кука

Вероятно, что следующим после Тима Кука станет руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.

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Такой выбор на должность гендиректора может устроить не всех высокопоставленных чиновников.

В прошлом году нынешний глава Apple Тим Кук дал интервью, в котором признался, что готовит себе преемника. Впрочем, на пенсию он пока не собирается.

Некоторые лица, которые приближены к Куку, предполагают, что он будет оставаться на посту СЕО еще минимум 3 года. А после этого откроет благотворительный фонд на накопления, которые заработал в Apple.

Дискуссии относительно кандидатов

Если бы Тим Кук покинул пост еще несколько лет назад, то на его место назначили бы операционного директора компании Джеффа Уильямса. Так считают источники, которые знакомы с внутренними делами компании.

Уильямса называли, как и Кука, настоящим прагматиком и управленцем в отличие от визионера Стива Джобса. В этом году Уильямсу исполнится 61 год, он моложе на 2 года 63-летнего Кука. Предполагают, что совет директоров Apple желает, чтобы новый глава занимал эту должность не менее 10 лет.

Именно поэтому преемником может стать Джон Тернус, которому 49 лет. Кстати, в Apple он проработал более 20 лет.