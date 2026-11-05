Кто создал Rozetka и сколько зарабатывает крупнейший онлайн-ритейлер Украины

Rozetka – один из самых известных украинских маркетплейсов, который вырос из небольшого интернет-магазина бытовой техники в большую торговую платформу с сотнями физических точек. За развитием компании стоит известная супружеская пара.

Кто является владельцем Rozetka и как появилась компания

Rozetka принадлежит кипрской компании Temania Enterprises Ltd. Ее владельцами являются супруги Ирина и Владислав Чечоткины, пишет 24 Канал.

Сегодня Rozetka – крупнейший онлайн-ритейлер Украины, объединяющий интернет-магазин, маркетплейс и сеть физических точек. Компания развивает собственную инфраструктуру для продажи и выдачи заказов, а также сотрудничает с партнерами, которые могут реализовывать товары через платформу.

Идея создания интернет-магазина пришла в голову Владиславу Чечоткину, который до этого работал в большом розничном бизнесе и имел опыт продаж бытовой техники:

Работа над проектом Rozetka началась в сентябре 2004 года, а первые продажи состоялись в июне 2005-го. На старте и в течение первого года работы в бизнес пришлось вложить около 250 тысяч долларов. Известный улыбающийся логотип компании изначально изображал обычную электрическую розетку.

Впоследствии бизнес начал менять модель работы. Сейчас компания предоставляет торговые площадки партнерам, которые соответствуют ее требованиям к качеству товаров и обслуживанию клиентов. Также "Rozetka" постепенно децентрализует хранение и доставку продукции, оставляя под управлением центрального офиса склады с ключевыми товарами.

Как развивалась сеть Rozetka

В начале работы компания сосредоточилась на онлайн-продажах и постепенно наращивала ассортимент. Важным этапом стало преобразование интернет-магазина в маркетплейс:

в 2016 году на платформе появилась возможность продавать товары другим участникам рынка;

на начало марта 2018 года ассортимент насчитывал 2,5 миллиона товаров;

в декабре 2017 года сайт зафиксировал 75 миллионов посещений и 3 миллиона продаж.

Параллельно компания начала развивать сеть физических магазинов. В ноябре 2017 года в Киеве открыли гипермаркет площадью 6 тысяч квадратных метров.

В октябре 2024 года Rozetka открыла 500-й магазин в Украине. В дальнейшем сеть продолжила расширяться не только за счет собственных магазинов, но и благодаря партнерским форматам.

Сколько заработала Rozetka-Evo в 2025 году

В 2025 году группа маркетплейсов Rozetka-Evo достигла оборота в 112,4 миллиарда гривен. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Forbes.

На конец декабря 2025 года офлайн-сеть Rozetka насчитывала 776 точек взаимодействия с клиентами. В этот показатель входят магазины, пункты выдачи заказов и почтоматы. За год компания также запустила около 100 новых точек выдачи в партнерском формате.

Еще одним направлением развития стала подписка Smart, которую группа запустила в октябре 2025 года для двух платформ – Rozetka и Prom.ua. Она предусматривает бесплатную доставку заказов и стоит 50 гривен в месяц. К началу 2026 года к сервису присоединились более 350 тысяч пользователей.

В 2025 году на Rozetka наибольшую динамику продемонстрировали такие категории:

Продукты питания – рост на 30%; Спортивные товары – более 26%; Косметика и парфюмерия – 26%.

На Prom.ua лидерами по темпам роста стали товары для кормления домашних животных и птиц (+66%), чай, кофе и какао (+55%), а также продукты питания (+50%).

В прошлом году украинцы активно покупали аэрогрили – эта категория товаров продемонстрировала наибольшую динамику роста на Rozetka, а также вошла в топ по количеству запросов на платформе,

– говорит совладелица Rozetka-Evo Ирина Чечоткина.

Кроме того, по ее словам, заметно выросли продажи ветеринарных препаратов, витаминов и минералов, средств для гигиены и ухода.

Напомним, что Rozetka-Evo – объединенная группа маркетплейсов, в которую входят несколько торговых платформ и сопутствующих сервисов. В частности, это Rozetka, Prom.ua, Shafa, Bigl, Kabanchik и платежный сервис RozetkaPay.