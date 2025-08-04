Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога
- ФЛП на упрощенной системе налогообложения могут платить повышенную ставку 15% вместо стандартной, если превышают годовой лимит дохода или имеют доходы с неуказанной деятельности.
- Суммы, превышающие установленные лимиты для каждой группы, облагаются налогом 15%, с возможностью перевода на другую группу или общую систему налогообложения.
Не все предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, знают, что могут попасть под повышенную ставку единого налога. При определенных условиях физические лица-предприниматели вынуждены платить не стандартные 5%, 20% или фиксированную сумму, а 15% от дохода.
Когда ФЛП платит 15% единого налога?
Это предусмотрено статьей 293.4 Налогового кодекса Украины, информирует 24 Канал.
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Фиксированные ставки ЕН для упрощенцев в 2025 году такие:
- 1 группа – 302,80 гривен/месяц.
- 2 группа – 1 600 гривен/месяц.
- 3 группа – 5% от дохода + военный сбор
Но ставка 15% применяется в случае нарушения правил:
- если предприниматель превысил разрешенный годовой лимит дохода;
- если ФЛП получил доход от деятельности, не указанной в реестре плательщиков ЕН;
- если расчеты проводились непредусмотренным способом;
- если осуществлялась запрещенная для упрощенной системы деятельность.
Лимиты дохода в 2025 году:
- 1 группа – до 1 336 000 гривен/год
- 2 группа – до 6 672 000 гривен/год
- 3 группа – до 9 336 000 гривен/год
Важно! Все суммы, превышающие эти лимиты, облагаются налогом 15%, а предприниматель может быть переведен на другую группу или общую систему налогообложения.
Как избежать повышенного налога?
Чтобы не платить больше, предпринимателю прежде всего следует контролировать объем своего дохода. В случае приближения к лимиту лучше заранее подать заявление на смену группы или системы налогообложения.
Учтите. Это можно сделать до завершения квартала, в котором произошел перелимит. Если же этого не сделать, налоговая служба самостоятельно переведёт ФЛП на другие условия и начислит повышенную ставку задним числом.