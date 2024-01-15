В списке спонсоров войны от НАПК почти 50 компаний - какая страна стала "лидером"

В войне против Украины у россиян есть немало скрытых союзников. Благодаря им агрессору удается обходить санкции и получать все необходимое для продолжения боевых действий.

Спонсоры войны против Украины

Как сообщил глава НАПК Александр Новиков, в списке спонсоров войны против Украины уже почти 50 компаний. Они продолжают работать на российском рынке, платя налоги кафиров и предоставляя им финансы для ведения обстрелов и продолжения боевых действий.

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На сегодняшний день в этот реестр занесено почти 50 компаний. Больше всего из Китая – 14. На втором месте США – 7 компаний. Все остальные – преимущественно из стран Европейского Союза,

– рассказал Новиков.

По словам главы НАПК, многие международные компании, которые продолжают работать в России, обращаются в ведомство с планами выхода с территории агрессора и просят не вносить их в список спонсоров войны. Также известно о случаях, когда компании активнее покидали рынок агрессора после того, как они попадали в список.

Однако, к сожалению, мы еженедельно вносим туда новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в России, уплачивает значительные налоги в российский бюджет.

– добавил Новиков.

Реестр спонсоров войны – это совместный проект НАПК и Refinitiv. Он создан для того, чтобы не давать международному бизнесу возможности иметь репутацию надежного партнера, если он продолжает работать на территории России.