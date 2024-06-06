Илона Маска подвинули с места самого богатого человека планеты

В прошлом году владелец X и основатель Tesla возглавил рейтинг самых богатых людей в мире. Впрочем, в этом году первое место в списке Илону Маску не досталось, ведь акции его автомобильной компании опустились почти на 30% с начала 2024 года.

Кто подвинул владельца Х

Обогнал Илона Маска в рейтинге самых богатых французский миллиардер Бернар Арно, который является генеральным директором конгломерата роскоши LVMH.

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Арно стал самым богатым человеком мира после того, как акции LVMH выросли почти на 1,5% на торгах в Европе, а его состояние за сутки – на 7,7 миллиарда долларов.

С начала года акции компании LVMH выросли на 5,5%,

В то время, как акции Tesla – упали почти на 30%.

Маск был самым богатым в 2023 году

Общее состояние Бернара Арно составляют 210,1 миллиарда долларов, а Илона Маска – 208,6 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, основатель компаний Tesla и SpaceX в 2023 году возглавил первую строчку списка самых богатых в мире.

В конце декабря 2023 года состояние Илона Маска составляло 238 миллиардов долларов и выросло с начала года на 101 миллиард долларов.

На втором месте рейтинга тогда был миллиардер Бернар Арно. А на третьем – основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос.

Кто входил в первую пятерку самых богатых людей в 2023 году:

Основатель Microsoft Билл Гейтс – 140 миллиардов долларов,

Бывший СЕО Microsoft Стив Балмер – 130 миллиардов долларов,

Основатель Meta Марк Цукерберг – 129 миллиардов долларов,

Сооснователь компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж – 127 миллиардов долларов,

Основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон – 124 миллиардов долларов.

Кроме того, в рейтинг попал и украинский олигарх – Ринат Ахметов. Его состояние составило 5,77 миллиарда долларов. Он занял 471 строчку.