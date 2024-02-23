Сбор "Морской бой": какие бизнесы уже задонатили наибольшие суммы на дроны Sea Baby

В Украине продолжается очередной масштабный сбор, от которого остаткам флота российских оккупантов будет крайне несладко. Некоторые бизнесы донатят просто космические суммы.

Мощный сбор на дроны Sea Baby

Платформа UNITED24 вместе с Monobank, Лаченом и Стерненко объявили новый масштабный сбор. Его цель – собрать 297,5 миллиона гривен на 35 морских лодок СБУ Sea Baby. 24 Канал рассказывает, какие бизнесы уже присоединились к сбору и какой размер их взносов.

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Легендарные корабли уже поразили 9 судов российских оккупантов в Черном море и Крымский мост. За взнос в 8,5 миллионов гривен можно дать одной из лодок имя. Кстати, сделать донат на банк можно по ссылке.

Интересно! Морской дрон Sea Baby может разгоняться до 90 километров в час и преодолевать расстояние в 1000 километров. Также эта лодка способна нести до 850 килограммов взрывчатки

Сколько украинский бизнес донатит на Sea Baby

Первый крупный вклад сделала "Новая почта". Компания перечислила на банк 1 миллион гривен. Впоследствии UNITED24 сообщил о 500 тысячах гривен от сети аптек АНЦ. Вскоре еще по 1 миллиону гривен перевели Enjoy the wood и INTERTOP.

Первый именной дрон принадлежит компании "Котыгорошко", она сделала взнос на 8,5 миллиона гривен. Лодку назвали так же как и компанию.

Следующий крупный игрок, который присоединился к сбору – Аккордбанк. Размер доната – 1 миллион гривен. Не остался в стороне сбора и Uklon, от него на банк пришли 5 миллионов гривен. К нему присоединились компания Инсайдер UA: с донатом в 3,5 миллиона гривен, поэтому они также получили возможность дать имя одному из дронов.

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Свой вклад в страшный сон российского флота в размере 1 миллиона гривен сделал VARUS. Еще полмиллиона гривен поступило от STUDY.UA. Отметку в 50 миллионов гривен удалось преодолеть очень быстро.

Третий именной дрон будет посвящен Фавбету. Компания сделала взнос в 10 миллионов гривен и назвала лодку "Фаворит". Сразу после этого донат в 500 тысяч гривен сделала компания Laba Group. Столько же задонатила сеть семейных магазинов ДЕЛВИ. Отметку в 100 миллионов гривен удалось пересечь буквально за день.

Интересно! Стоимость одного дрона Sea Baby составляет 8,5 миллиона гривен. Именно такой размер доната, который дает возможность назвать лодку.

Мощный толчок донатом в 40 миллионов гривен сбора дал Monobank. Компания также имеет возможность дать имя одной из лодок, которые нанесли бешеный удар российскому флоту. Интернет-издание Блыскавка также поддержало сбор донатом в 1 миллион гривен. Поэтому, осталось совсем немного, чтобы пересечь экватор в 150 миллионов гривен.

Сбор продолжается, и украинцев и предпринимателей призывают активно участвовать в сборе, чтобы российские оккупанты отправили свои военные корабли как можно дальше от Черного моря.