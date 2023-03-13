"Моршинской", которую мы знаем, больше не будет: ее передали конкуренту

После того как Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестовало корпоративные права компании IDS Ukraine, в которую входил Моршинский завод минеральных вод "Оскар", новыми управителями в соответствии с конкурсом станут "Карпатские минеральные воды".

Новые владельцы "Моршинской"

Напомним, что в прошлом году Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine, в который входил Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".

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Группа владела такими известными торговыми марками, как "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф". А самое интересное, что среди акционеров компании были такие лица, какроссийский олигарх и совладелец "Альфа-групп".

По решению Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), новыми управляющими арестованными корпоративными правами станут "Карпатские минеральные воды". Их выручка в 2021 году составила 112 миллионов гривен.

Как отреагировали акционеры IDS Ukraine

Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук отметил, что на хозяйственную деятельность группы не повлияет передача АРМА корпоративных прав компании на общую сумму более 10 миллиардов гривен.

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