"Моршинской", которую мы знаем, больше не будет: ее передали конкуренту
Источник:Forbes
После того как Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестовало корпоративные права компании IDS Ukraine, в которую входил Моршинский завод минеральных вод "Оскар", новыми управителями в соответствии с конкурсом станут "Карпатские минеральные воды".
Новые владельцы "Моршинской"
Напомним, что в прошлом году Бюро экономической безопасности Украины арестовали корпоративные права россиян-акционеров холдинга IDS Ukraine, в который входил Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".
Читайте также Сети "Суши Мастер" и "Суши Вок" имеют российское происхождение – расследованиеГруппа владела такими известными торговыми марками, как "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф". А самое интересное, что среди акционеров компании были такие лица, как Михаил Фридман, российский олигарх и совладелец "Альфа-групп".
По решению Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), новыми управляющими арестованными корпоративными правами станут "Карпатские минеральные воды". Их выручка в 2021 году составила 112 миллионов гривен.
Как отреагировали акционеры IDS Ukraine
- Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук отметил, что на хозяйственную деятельность группы не повлияет передача АРМА корпоративных прав компании на общую сумму более 10 миллиардов гривен.
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- Один из акционеров производителя "Моршинской" Всеволод Билас добавил, что украинские и британские акционеры IDS Ukraine обжалуют такие аресты активов в судах первой инстанции.