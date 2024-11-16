Жажда успеха, внимание к деталям и деньги: правила жизни основателя Zara Амансио Ортеги

Амансио Ортези удалось пройти путь от владельца небольшого ателье до самого богатого человека Европы. Он вдохновил целое поколение предпринимателей, которые так же верили, что в жизни нет ничего невозможного.

Амансио Ортега создал бренды, которые получили признание по всему земному шару, рассказывает 24 Канал. Впрочем, несмотря на это он остался скромным, чем заслужил не только уважение, но и стал прекрасным примером для подражания. Его правила жизни могут стать путеводителем, который приведет к интересным возможностям.

Не пропустите Государственная поддержка, конкуренция и тренды: разговор с крупнейшим производителем лифтов в Украине

Правила жизни Амансио Ортеги

Я был одержим идеей изобрести что-то отличное от всего остального на рынке, с тех пор, как начал работать. Я видел свободное пространство в мире текстильной промышленности.

Мне казалось несправедливым, что хорошо одеваться могли только богатые дамы. Мы перенесли тенденции мировых подиумов на массовый рынок.

Где бы вы ни были сейчас – шанс на успех есть у каждого. Концентрируйтесь на деталях и держите открытыми глаза и уши.

Вести бизнес только ради денег - это пустая трата времени. Они нужны только для достижения цели.

Бренд Zara покорил весь мир / Фото Unsplash

Цените свою семью. Чем крепче ваша связь с семьей, тем сложнее вас победить.

В газете надо появиться трижды: когда родился, женился и умер. Я хочу, чтобы на улице меня узнавали только близкие люди.

Не бойтесь быть "простым". Принципиальность, простота и скромность - три качества человека с большой буквы.

Все люди равны, поэтому никто не имеет права считать себя лучшим и непревзойденным. Уважайте каждого, кто находится рядом независимо от его статуса и положения в компании.