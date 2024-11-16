Амансио Ортега создал бренды, которые получили признание по всему земному шару, рассказывает 24 Канал. Впрочем, несмотря на это он остался скромным, чем заслужил не только уважение, но и стал прекрасным примером для подражания. Его правила жизни могут стать путеводителем, который приведет к интересным возможностям.

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Правила жизни Амансио Ортеги

Я был одержим идеей изобрести что-то отличное от всего остального на рынке, с тех пор, как начал работать. Я видел свободное пространство в мире текстильной промышленности.

Мне казалось несправедливым, что хорошо одеваться могли только богатые дамы. Мы перенесли тенденции мировых подиумов на массовый рынок.

Где бы вы ни были сейчас – шанс на успех есть у каждого. Концентрируйтесь на деталях и держите открытыми глаза и уши.

Вести бизнес только ради денег - это пустая трата времени. Они нужны только для достижения цели.

Бренд Zara покорил весь мир / Фото Unsplash

Цените свою семью. Чем крепче ваша связь с семьей, тем сложнее вас победить.

В газете надо появиться трижды: когда родился, женился и умер. Я хочу, чтобы на улице меня узнавали только близкие люди.

Не бойтесь быть "простым". Принципиальность, простота и скромность - три качества человека с большой буквы.

Все люди равны, поэтому никто не имеет права считать себя лучшим и непревзойденным. Уважайте каждого, кто находится рядом независимо от его статуса и положения в компании.