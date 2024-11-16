Амансіо Ортега створив бренди, які здобули визнання по всій земній кулі, розповідає 24 Канал. Втім, попри це він залишився скромним, чим заслужив не лише повагу, а й став чудовим прикладом для наслідування. Його правила життя можуть стати дороговказом, який приведе до цікавих можливостей.

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Правила життя Амансіо Ортеги

Я був одержимий ідеєю винайти щось відмінне від усього іншого на ринку, відколи почав працювати. Я бачив вільний простір у світі текстильної промисловості.

Мені здавалося несправедливим, що добре одягатися могли тільки багаті дами. Ми перенесли тенденції світових подіумів на масовий ринок.

Де б ви не були зараз – шанс на успіх є у кожного. Концентруйтесь на деталях й тримайте відкритими очі та вуха.

Вести бізнес лише заради грошей — це пусте марнування часу. Вони потрібні тільки для досягнення мети.

Бренд Zara підкорив цілий світ / Фото Unsplash

Цінуйте свою сім'ю. Чим міцніший ваш зв'язок з родиною, тим складніше вас перемогти.

В газеті треба з'явитися тричі: коли народився, одружився та помер. Я хочу, щоб на вулиці мене впізнавали лише близькі люди.

Не бійтеся бути "простим". Принциповість, простота і скромність — три якості людини з великої літери.

Всі люди рівні, тому ніхто не має права вважати себе кращим та неперевершеним. Поважайте кожного, хто знаходиться поруч незалежно від його статусу і становища в компанії.