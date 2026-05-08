После смерти владельца OnlyFans его жена взяла контроль над империей

После смерти владельца OnlyFans Леонида Радвинского контроль над бизнесом перешел к его жене Екатерине Чудновской. Именно она стала новым бенефициаром компании, которая стоит за одной из самых известных платформ для контента для взрослых.

Кому и как перешла империя OnlyFans?

Как следует из британских документов, Чудновская официально заменила мужа в структуре контроля холдинга еще в марте – того же месяца, когда Радвинский умер от рака в 43 года, пишет Bloomberg.

42-летняя Екатерина Чудновская – юрист и венчурный инвестор. Теперь она также получила полномочия назначать и увольнять директоров лондонской компании Fenix International, через которую работает OnlyFans.

До смерти Радвинского его состояние оценивали минимум в 3,8 миллиардов долларов. После смены владельца история OnlyFans стала еще одним примером так называемого "поперечного наследования", когда огромные бизнес-активы переходят к женам после смерти мужчин-миллиардеров.

Среди известных примеров – Рената Келлнер, которая унаследовала империю после гибели мужа Петра Келлнера, а также Лорен Пауэлл Джобс после смерти соучредителя Apple Стива Джобса.

Аналитики Bloomberg отмечают, что женщины сейчас контролируют около 15% крупнейших состояний мира.

Значительная часть этого богатства была получена именно через наследство.

Что известно о Радвинском?

Бизнесмен был родом из Одессы. Леонид Радвинский в детстве вместе с семьей переехал в Чикаго. В последнее время он жил во Флориде. В компании OnlyFans сообщили, что он, несмотря на свою непубличность, поддерживал ряд благотворительных инициатив в разных странах.

Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Он мирно ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием,

– говорится в официальном заявлении.

Леонид Радвинский приобрел контрольный пакет акций платформы OnlyFans в 2018 году и превратил ее в настоящий культурный феномен, который изменил индустрию взрослого контента, позволив авторам напрямую зарабатывать на своих материалах.

Он также владел материнской компанией сервиса – Fenix International Ltd. Перед смертью Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans.

Платформа параллельно пыталась расширить аудиторию и привлечь новых авторов контента – не только моделей для взрослых, но и спортсменов, шеф-поваров и других медийных персон.

Кроме того, фонд Architect Capital вел переговоры о покупке миноритарной доли сервиса. Потенциальная сделка могла бы помочь OnlyFans развивать финансовые сервисы и новые продукты для авторов контента.

Как в Украине облагаются налогом доходы, полученные от OnlyFans?

Государственная налоговая служба обратила особое внимание на популярную в Украине платформу OnlyFans. Компания Fenix International Ltd, которая является ее владельцем, вынуждена была поделиться информацией о доходах украинцев. О том, как законодательно регулируется работа криэйторов и законна ли она, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко в комментарии 24 Канала.

В соответствии с Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, доходы украинцев от OnlyFans за создание контента уплачиваются по месту резидентства лица

Иван Мудраченко Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Fenix International Ltd выступает платформой, которая осуществляет выплаты создателям контента на основе договора оказания услуг. Эти услуги предоставляются нерезидентами, и они не подпадают под налогообложение в UK, поскольку не создают постоянного представительства, и деятельность не считается осуществленной на территории Великобритании. Поэтому доходы, полученные от платформы, должны быть обложены налогом исключительно в Украине.

Поэтому модели OnlyFans платят налог на доход физических лиц и военный сбор. Для украинцев без ФЛП налог составляет 18% от дохода, а военный сбор – 5%. Но если пользователи зарегистрируют ФЛП третьей группы по упрощенной системе налогообложения, то налоговое давление будет ниже.

Как отметил Иван Мудраченко, ответственность за неуплату налогов предусматривает штрафы. Суммы могут достигать существенных процентов от неуплаченной суммы налога – от 25 до 50%. Другим наказанием может быть пеня за каждый день просрочки. Адвокат отметил, что это 100 – 120% годовых учетной ставки НБУ.

Среди других санкций – блокирование счетов, арест имущества, ограничение выезда за границу. Уголовная ответственность по статье 212 УКУ наступает при размере уклонения от уплаты налогов от 4,542 миллиона гривен. Замораживание счетов или карточек нарушителя в банках может происходить как следствие финансового мониторинга подозрительных транзакций.

