Кому і як перейшла імперія OnlyFans?

Як випливає з британських документів, Чудновська офіційно замінила чоловіка у структурі контролю холдингу ще у березні – того ж місяця, коли Радвінський помер від раку у 43 роки, пише Bloomberg.

42-річна Катерина Чудновська – юристка та венчурна інвесторка. Тепер вона також отримала повноваження призначати та звільняти директорів лондонської компанії Fenix International, через яку працює OnlyFans.

До смерті Радвінського його статки оцінювали щонайменше у 3,8 мільярди доларів. Після зміни власника історія OnlyFans стала ще одним прикладом так званого"поперечного спадкування", коли величезні бізнес-активи переходять до дружин після смерті чоловіків-мільярдерів.

Серед відомих прикладів – Рената Келлнер, яка успадкувала імперію після загибелі чоловіка Петра Келлнера, а також Лорен Пауелл Джобс після смерті співзасновника Apple Стіва Джобса.

Аналітики Bloomberg зазначають, що жінки зараз контролюють близько 15% найбільших статків світу.

Значна частина цього багатства була отримана саме через спадщину.

Що відомо про Радвінського?

Бізнесмен був родом з Одеси. Леонід Радвінський у дитинстві разом із родиною переїхав до Чикаго. Останнім часом він мешкав у Флориді. У компанії OnlyFans повідомили, що він, попри свою непублічність, підтримував низку благодійних ініціатив у різних країнах.

Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Він мирно пішов із життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням,

– йдеться в офіційній заяві.

Леонід Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи OnlyFans у 2018 році та перетворив її на справжній культурний феномен, який змінив індустрію дорослого контенту, дозволивши авторам напряму заробляти на своїх матеріалах.

Він також володів материнською компанією сервісу – Fenix International Ltd. Перед смертю Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans.

Платформа паралельно намагалася розширити аудиторію та залучити нових авторів контенту – не лише моделей для дорослих, а й спортсменів, шеф-кухарів та інших медійних персон.

Крім того, фонд Architect Capital вів переговори про купівлю міноритарної частки сервісу. Потенційна угода могла б допомогти OnlyFans розвивати фінансові сервіси та нові продукти для авторів контенту.

Як а Україні оподатковуються доходи, отримані від OnlyFans?

Державна податкова служба звернула особливу увагу на популярну в Україні платформу OnlyFans. Компанія Fenix ​​International Ltd, яка є її власником, змушена була поділитися інформацією про доходи українців. Про те, як законодавчо регулюється робота кріейторів і чи вона законна, розповів адвокат, керуючий партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу.

Відповідно до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування, доходи українців від OnlyFans за створення контенту сплачуються за місцем резидентства особи

Iван Мудраченко Керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Fenix International Ltd виступає платформою, яка здійснює виплати творцям контенту на основі договору надання послуг. Ці послуги надаються нерезидентами, і вони не підпадають під оподаткування в UK, оскільки не створюють постійного представництва, і діяльність не вважається здійсненою на території Великої Британії. Тож доходи, отримані від платформи, мають бути оподатковані виключно в Україні.

Тому моделі OnlyFans платять податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. Для українців без ФОП податок становить 18% від доходу, а військовий збір – 5%. Але якщо користувачі зареєструють ФОП третьої групи за спрощеною системою оподаткування, то податковий тиск буде нижчим.

Як зазначив Іван Мудраченко, відповідальність за несплату податків передбачає штрафи. Суми можуть сягати суттєвих відсотків від несплаченої суми податку – від 25 до 50%. Іншим покаранням може бути пеня за кожний день прострочення. Адвокат зазначив, що це 100 – 120% річних облікової ставки НБУ.

Серед інших санкцій – блокування рахунків, арешт майна, обмеження виїзду за кордон. Кримінальна відповідальність за статтею 212 ККУ настає за розміру ухилення від сплати податків від 4,542 мільйона гривень. Заморожування рахунків чи карток порушника у банках може відбуватися як наслідок фінансового моніторингу підозрілих транзакцій.

