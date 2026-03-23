Про це повідомила компанія, що базується в Лондоні, передає Bloomberg.
Що відомо про Радвінського?
Бізнесмен був родом з Одеси. Радвінський у дитинстві разом із родиною переїхав до Чикаго. Останнім часом він мешкав у Флориді. У компанії OnlyFans повідомили, що він, попри свою непублічність, підтримував низку благодійних ініціатив у різних країнах.
Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Він мирно пішов із життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням,
– йдеться в офіційній заяві.
Леонід Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи OnlyFans у 2018 році та перетворив її на справжній культурний феномен, який змінив індустрію дорослого контенту, дозволивши авторам напряму заробляти на своїх матеріалах.
Він також володів материнською компанією сервісу – Fenix International Ltd. Перед смертю Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans.
Згідно з інформацією з його сайту, Радвінський робив пожертви на користь таких організацій, як онкологічний центр Memorial Sloan Kettering, проєкти з відкритим кодом та товариство захисту тварин West Suburban Humane Society.
