Про це повідомила компанія, що базується в Лондоні, передає Bloomberg.

До теми У віці 86 років помер Чак Норріс – легенда бойовиків

Що відомо про Радвінського?

Бізнесмен був родом з Одеси. Радвінський у дитинстві разом із родиною переїхав до Чикаго. Останнім часом він мешкав у Флориді. У компанії OnlyFans повідомили, що він, попри свою непублічність, підтримував низку благодійних ініціатив у різних країнах.

Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Він мирно пішов із життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням,

– йдеться в офіційній заяві.

Леонід Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи OnlyFans у 2018 році та перетворив її на справжній культурний феномен, який змінив індустрію дорослого контенту, дозволивши авторам напряму заробляти на своїх матеріалах.

Він також володів материнською компанією сервісу – Fenix International Ltd. Перед смертю Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans.

Згідно з інформацією з його сайту, Радвінський робив пожертви на користь таких організацій, як онкологічний центр Memorial Sloan Kettering, проєкти з відкритим кодом та товариство захисту тварин West Suburban Humane Society.

Хто ще з відомих людей відійшов у небуття останнім часом?