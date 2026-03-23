Об этом сообщила базирующаяся в Лондоне компания, передает Bloomberg.

К теме В возрасте 86 лет умер Чак Норрис – легенда боевиков

Что известно о Радвинском?

Бизнесмен был родом из Одессы. Радвинский в детстве вместе с семьей переехал в Чикаго. В последнее время он жил во Флориде. В компании OnlyFans сообщили, что, несмотря на свою непубличность, он поддерживал ряд благотворительных инициатив в разных странах.

Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Он мирно ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием,

– говорится в официальном заявлении.

Леонид Радвинский приобрел контрольный пакет акций платформы OnlyFans в 2018 году и превратил ее в настоящий культурный феномен, изменивший индустрию взрослого контента, позволив авторам напрямую зарабатывать на своих материалах.

Он также владел материнской компанией сервиса – Fenix ​​International Ltd. Перед смертью Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans.

Согласно информации с его сайта, Радвинский совершал пожертвования в пользу таких организаций, как онкологический центр Memorial Sloan Kettering, объекты с открытым кодом и общество защиты животных West Suburban Humane Society.