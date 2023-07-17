Лучшая и надежная инвестиция: украинцы купили военных облигаций на полтора миллиарда

17 июля 2023, 14:30
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Источник:

"Дія"

Инвестиция в победу сегодня является лучшим вложением денег. Тысячи украинцев уже воспользовались возможностью не только поддержать армию, но и получить гарантированную прибыль.

Портал "Дия" после успешной "бавовны" на Крымском мосту решил напомнить украинцам о возможности приобрести военные облигации. Это не только удачная инвестиция с гарантированным доходом, но и поддержка наших героев

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Надежная инвестиция и приближение победы

Возможность приобрести военные облигации появилась около 10 месяцев назад. За этот период украинцы приобрели ценные бумаги на 1,5 миллиарда гривен.

Каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций покупаете, тем больше прибыли получите,
– напомнили в "Дие".

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Что нужно сделать, чтобы приобрести военные облигации:

  • заходим в приложение "Дия";
  • нажимаем "Военные облигации" на главном экране;
  • выбираем облигации, количество и партнера;
  • производим оплату.

Каждая облигация называется временно оккупированного украинского города. Сейчас доступны Ялта, Севастополь, Новая Каховка, Симферополь, Крым и Донецк.

Автор: Ярослав Сиваківський