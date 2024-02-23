Курченко обвинили в обходе санкций – он ведет бизнес с американцами на сотни миллионов

Бывший соратник Януковича Сергей Курченко уже давно скрывается в России. Как выяснилось, даже оттуда он сумел наладить схему обхода санкций на сотни миллионов долларов.

Курченко много лет нарушал санкции США

Как говорится в сообщении Министерства юстиции США, подсанкционный олигарх Сергей Курченко организовал схему по обходу и уклонению от американских санкций. Благодаря этой схеме ему удалось заработать миллионы долларов.

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Подсанкционный пророссийский украинский олигарх Сергей Курченко обвиняется в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов,

– говорится в сообщении Минюста.

Курченко сейчас живет в Москве. Под санкции США он попал в 2015 году за то, что незаконно присвоил государственные активы Украины и важный объект хозяйствования. После побега в Россию Курченко организовал сеть подставных компаний, через которые продавал металлопродукцию физическим и юридическим лицам в США. Минюст также обвиняет Курченко в том, что тот отмывал деньги путем их перевода в США и из США.

Максимальное наказание по статье, в нарушении которой обвиняют Курченко – 20 лет лишения свободы. Расследованием по его делу занимается сразу 4 ведомства – ФБР, отдел по борьбе с международной коррупцией в Вашингтоне, а также Таможенная и Пограничная службы США.

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