Курченко багато років порушував санкції США

Як йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США, підсанкційний олігарх Сергій Курченко організував схему з обходу та ухилення від американських санкцій. Завдяки цій схемі йому вдалося заробити мільйони доларів.

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Підсанкційний проросійський український олігарх Сергій Курченко звинувачується у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США шляхом отримання коштів від американських осіб та ведення бізнесу з ними на суму близько 330 мільйонів доларів,

– йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Курченко наразі живе у Москві. Під санкції США він потрапив у 2015 році за те, що незаконно привласнив державні активи України та важливий об'єкт господарювання. Після втечі до Росії Курченко організував мережу підставних компаній, через які продавав металопродукцію фізичним та юридичним особам у США. Мін'юст також звинувачує Курченка у тому, що той відмивав гроші шляхом їх переказу у США та зі США.

Максимальне покарання за статею, в порушенні якої звинувачують Курченка – 20 років позбавлення волі. Розслідуванням щодо його справи займається одразу 4 відомства – ФБР, відділ по боротьбі з міжнародною корупцією у Вашингтоні, а також Митна і Прикордонна служби США.

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