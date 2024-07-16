Пессимистические прогнозы бизнеса: курс доллара может вырасти

Девальвационные настроения среди бизнеса снова ухудшились. Руководители украинских предприятий прогнозируют, что через 12 месяцев средний обменный курс вырастет.

Какой курс доллара ожидается

Сейчас бизнес ожидает, что курс доллара составит 41,61 гривны. При этом, в I квартале бизнес ожидал курс на уровне 40,44 гривны за доллар.

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Интересно! Согласно Закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс установлен на уровне 40,7 гривны за доллар. Прогнозируется, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 гривны.

В то же время доля респондентов, которые ожидают, что в течение следующих 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 гривны, значительно уменьшилась – до 64,7%. Зато выросла доля тех, кто ожидает колебания курса гривны в диапазоне 42,1 – 44,0 гривны за доллар, до 35,3%.