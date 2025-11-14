Контролируют десятки компаний: кто стоит за бизнес-группой "Квартала 95"

Кроме беглого бизнесмена Тимура Миндича, который имеет наибольшую долю в ООО "Квартал 95", совладельцами являются еще Сергей Шефир и Андрей Яковлев. Дело в том, что бизнес-структуры обоих бизнесменов часто дублируют друг друга. Таким образом, оба фактически управляют ключевыми элементами корпоративной группы.

Кому принадлежит ООО "Квартал 95"?

Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 95" было зарегистрировано в январе 2013 года, а размер уставного капитала компании составляет 6,17 миллиона гривен, передает 24 Канал со ссылкой на данные YouControl.

Известно, что уполномоченным лицом юридического лица ООО "Квартал 95" является Пикалова Ирина, бывшая жена Александра Пикалова (один из актеров и авторов студии "Квартал 95")

В то же время если рассмотреть полную детализацию владельцев, то среди людей, которые создали и владеют основными долями в ООО, есть Тимур Миндич, которому недавно объявлено подозрение о коррупции, Сергей Шефир и Андрей Яковлев.

Наибольшая доля компании принадлежит Миндичу – 50% , а сумма средств, которые он внес в уставный капитал компании при создании – более 3 миллионов гривен.

Доля Сергея Шефира составляет 37,5% , а размер, который он внес, составляет 2,3 миллиона гривен.

Наименьшая доля принадлежит Андрею Яковлеву – 12,5%, вложенные средства – 772 тысячи гривен.

В общем известно, что в группу "Квартал 95" входит 25 компаний, еще ранее сообщалось в "Детектор медиа". Если часть из этих компаний связана с организацией строительства, добычей камня, предоставлением благотворительной помощи и т.д., то 12 из них занимается или занимались производством, дистрибуцией контента и концертной деятельностью.

Напоминаем, что студия "Квартал 95" была создана в 2003 году на базе команды КВН "95-й Квартал". Тогда ее основателями выступали нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который оставил ее в 2019 году, а также братья-бизнесмены Сергей Шефир и Борис Шефир.

В официальном заявлении от студии "Квартал 95" отмечается, что события, которые коснулись бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича по коррупционной схеме в энергетике, "не имеют отношения к работе Студии, ее контента или команды", ведь совладелец имеет только юридическую связь со Студией.

Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах,

– добавляется в сообщении.

Есть ли разница между Студией "Квартал 95" и ООО "Квартал 95": первая – это оригинальная продакшн-компания, которая начала свою деятельность задолго до создания ООО. А вторая – это уже как юридическая структура, которая была создана для масштабирования, новых проектов и тому подобное. Связаны эти структуры между собой как части одной бизнес-группы. Также они имеют общих конечных бенефициаров.

Кто такой Сергей Шефир и Андрей Яковлев?

Как пишет BBC Украина, Сергей Шефир был одним из ближайших доверенных людей в окружении президента Владимира Зеленского. Он был первым помощником Зеленского с 2019 года, но в 2024 году он был уволен по решению президента.

Основной бизнес Шефира связан с медиа и развлекательным продакшеном, свидетельствуют данные YouControl. Всего в поиске системы выдает 18 компаний, которые связаны с бизнесменом.

Кроме доли в группе "Квартал 95", в его собственности есть такие компании как: "Инвест Анима" (ООО), продакшн-компания "Гауди Студио" совместно с Андреем Яковлевым, также это "Киноквартал", ООО "Некст Лайн Продакшн", ООО "Киностолица",

Также он имел долю в ООО "Стар 24", но впоследствии вместе с Андреем Яковлевым вышли из состава владельцев.

Владельцами канала и компании ООО "Квартал ТВ" также Сергей Шефир вместе с Тимуром Миндичем и Андреем Яковлевым.

Обратите внимание! Шефир был также соучредителем российской компании Green Films, которая занималась кинопроизводством в России. В 2022 году сообщалось, что бизнесмен якобы вышел из состава компании.

Зато Андрей Яковлев – это украинский кинорежиссер и продюсер, бизнес-профиль которого почти повторяет структуру активов Сергея Шефира.

Его доля активов присутствует: в ООО "Гауди Студио", в ООО "Инвест Анима", имеет полную собственность над ООО "Киноквартал", а также является совладельцем в ООО "Квартал ТВ".

Кроме того, он является конечным бенефициаром в ООО "Закупочные решения", занимающейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. А также является руководителем в ООО "ИТАЛКАР-УКРАИНА", занимающейся торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами.

Интересно, что Яковлев является учредителем ООО "Настоящая реклама", где ему принадлежит 100%. Адрес компании указан в городе Луганск, что сейчас является оккупированным Россией.

Что известно о бизнес-партнере Тимура Миндича?